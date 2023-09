A cura della Redazione

Don Antonio Ascione è il nuovo parroco rettore del Santuario di Santa Maria delle Grazie e San Gennaro di Trecase, in provincia di Napoli.

Ieri mattina, il primo incontro con la comunità di fedeli nel corso della Santa Messa delle 11.

Don Antonio Ascione, nominato dal Vescovo Don Mimmo Battaglia, prende il posto di Don Salvatore Sscaglione, destinato dalla Curia napoletana ad altro incarico pastorale.

Nato a Torre Annunziata nel 1962, Don Ascione è stato ordinato sacerdote nel 1987. Per ben 11 anni, dal 2000 al 2011, ha guidato la parrocchia della SS. Trinità di via Gino Alfani nella città oplontina, per poi passare alla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, dove ha ricoperto l'incarico di segretario e docente di Filosofia.

Fine accademico, è anche autore di numerosi articoli e saggi filosofici. Spicca la sua vasta cultura, che spazia dalla Filosofia all'Antropologia. Insomma, uno studioso al servizio della Chiesa ma che ha saputo coniugare al "sapere" anche il suo impegno pastorale e nel sociale.

«Insieme metteremo nelle mani del Signore la nostra comunità - ha scritto Don Antonio in un messaggio -. Chiederemo il dono dello Spirito per continuare a camminare nella fede, affideremo a Maria i nostri sogni di una chiesa più autentica. Chiederemo al nostro patrono San Gennaro la forza di poterlo imitare nell'intrepida testimonianza».

Un anomina che giunge dunque a pochi giorni dalle celebrazioni del Santo Patrono, il prossimo 19 settembre. Non c'era momento migliore per assumere la guida della comunità di fedeli che anima la cittadina vesuviana.

A dare il benevenuto al sacerdote, anche il sindaco di Trecase, Raffaele De luca: «Buon cammino con la nostra comunità», ha detto il primo cittadino.