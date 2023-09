A cura della Redazione

«Boscoreale avrà il suo casello di ingresso autostradale lungo la A3 Napoli Salerno». E’ l’annuncio del sindaco Pasquale Di Lauro all’indomani del summit in Regione Campania per discutere del progetto. Il primo cittadino ha partecipato all'incontro tenutosi a palazzo Santa Lucia per definire i dettagli di un intervento che migliorerà la viabilità e consentirà ai cittadini di Boscoreale di poter prendere l’autostrada senza necessariamente recarsi a Pompei o Torre Annunziata.

«Era un impegno preso in campagna elettorale e che intendiamo onorare», spiega Di Lauro. La riunione, convocata dall'Ente napoletano (al tavolo anche i comuni di Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Pompei, i vertici del Centro Commerciale Maximall Pompeii di via Plinio e Autostrade Meridionali) era propedeutica per raccogliere i pareri e avviare l’iter.

«A breve sarà aperta al traffico l’uscita Boscoreale per chi procede in direzione Salerno, mentre per quanto riguarda la realizzazione del nuovo casello la progettazione è già in fase avanzata», prosegue Di Lauro. Il nuovo casello è previsto lungo via Settetermini, poco distante dalla stazione Villa Regina della Circumvesuviana. «Un intervento che porterà giovamento alla nostra viabilità e che sarà utile per i tanti boschesi che usano abitualmente l’autostrada», ha concluso il sindaco.