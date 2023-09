A cura della Redazione

Nasce ufficialmente a Boscoreale il Distretto Diffuso del Commercio denominato “Bosco del Commercio”. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la proposta di delibera con la quale si dà il via libera al partenariato che, oltre al Comune di Boscoreale, vede coinvolti il vicino Comune di Boscotrecase e le associazioni di categoria Assimprese Italia e Aicast Imprese Italia Unione Regionale della Campania.

Scopo del provvedimento, previsto dal Testo Unico sul Commercio della Regione Campania, è quello di sostenere e promuovere progetti di rigenerazione urbana, recupero di spazi sfitti, realizzazione servizi innovativi per la clientela ed ogni altra azione utile a sostenere il commercio di prossimità.

«Con la delibera mettiamo un tassello importante per sostenere le attività commerciali del nostro territorio - afferma il primo cittadino di Boscoreale, Pasquale Di Lauro -. Siamo pronti per chiedere alla Regione Campania il riconoscimento del Distretto “Bosco del Commercio”, uno strumento utile per coordinare le attività di sostegno all’economia locale. Tra i diversi obiettivi infatti anche il recupero e la valorizzazione dei locali commerciali storici, la creazione di un sistema organizzato per la distribuzione delle merci a domicilio e interventi inerenti il design urbano e gli spazi pubblici».

Boscoreale sarà ente capofila del partenariato e chiederà alla Regione il riconoscimento del Distretto che comprende anche l’intero territorio di Boscotrecase, per un totale di 18,7 km quadrati. «Il Distretto - prosegue Di Lauro - ha il compito di fare del commercio il fattore d’innovazione, accrescendo la competitività e l’attrattività, seguendo una visione di investimento strategica, coinvolgendo tutte le forze economiche presenti sul territorio per realizzare un progetto integrato che permetta di mettere a sistema strategie condivise e programmi in grado di porre le basi per un rilancio delle attività produttive ed il rafforzamento dell'identità dei luoghi».