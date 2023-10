A cura della Redazione

Domenica 8 ottobre torna il Mercato della Terra a Boscoreale con Slow Food. Si terrà dalle 9 alle 13 in piazza Vargas l'iniziativa voluta dall’assessora Libera Miccio. “Ogni seconda domenica del mese - spiega - si ripeterà il tradizionale appuntamento con l’agricoltura a km 0 organizzato con Slow Food Vesuvio. E’ un’iniziativa che consente l’incontro tra i cittadini, i produttori e gli agricoltori. Il Mercato della Terra di Boscoreale si chiama Paniere Vesuviano perché la maggior parte dei produttori sono vesuviani e portano i prodotti dell’agricoltura vesuviana. Il Mercato promuove una spesa che deve garantire il giusto prezzo per i cittadini e il giusto guadagno per agricoltori: un obiettivo che si raggiunge favorendo l’incontro diretto e accorciando la filiera, attraverso un appuntamento fisso ogni seconda domenica del mese”, ha concluso l'assessora.

Tutti i produttori del Mercato rispettano un manuale dei produttori elaborato da Slow Food Italia con il quale si impegnano ad una agricoltura sostenibile, senza utilizzo della chimica, rispettosa dell’ambiente, della stagionalità dei prodotti e della biodiversità.

"Questi nuovi appuntamenti saranno arricchiti anche da laboratori - afferma il sindaco Pasquale Di Lauro -. Domenica 8 è la volta del laboratorio dedicato al Presidio Slow Food Papaccella Riccia Napoletana. I produttori saranno presenti per raccontare il lavoro e l’impegno a salvaguardare una varietà agricola del nostro patrimonio che stava letteralmente scomparendo".