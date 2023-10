A cura della Redazione

Immortalato dalle telecamere mentre giunge a bordo di una Apecar e scarica in strada frigorifero e suppellettili varie. E' così che un uomo è stato beccato a Boscoreale e denunciato. Non è bastato avere il capo coperto da un cappello. Gli occhi elettronici presenti in città lo hanno beccato in flagranza. Dalle immagini raccolte dalla videosorveglianza lo si vede infatti fermarsi con un tre ruote lungo via Gesuiti, poco distante dalla sede di Ambiente Reale, l'azienda che gestisce il servizio igiene ambientale nella cittadina vesuviana, e lì fuori abbandonare un vecchio frigorifero e rifiuti di vario genere. L’episodio risale a mercoledì 4 ottobre poco prima delle 13,00.

«Chi abbandona rifiuti è un criminale che va punito - è il monito lanciato dal sindaco Pasquale Di Lauro -. Davanti a questi comportamenti non arretreremo di un millimetro. La videosorveglianza è un alleato fondamentale in questa battaglia e stiamo lavorando per implementare il sistema di ulteriori occhi elettronici. Ma questa battaglia - prosegue il primo cittadino - oltre ad essere repressiva deve anche essere culturale. La difesa del territorio e dell’ambiente in cui viviamo è una sfida che possiamo vincere solo che remiamo tutti insieme nella stessa direzione».

L'individuo è stato denunciato dalla Polizia Locale per reato ambientale, sversamento, trasporto di rifiuti pericolosi e abbandono.