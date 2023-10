A cura della Redazione

La procedura di gara indetta dal Comune di Boscoreale per la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica è stata realizzata con la Centrale di committenza Asmel Consortile, che ha supportato il Comune nella progettazione Bim. Si tratta di un appalto integrato - nell'ambito del PNRR - la cui progettazione è stata realizzata tutta con la procedura Building Information Modeling, ormai obbligatoria dal primo gennaio 2025 per tutte le opere oltre 1 milione di euro.

«Siamo stati assistiti passo passo da Asmel Consortile nella progettazione in BIM. Tale metodologia ci ha permesso di razionalizzare la spesa rendendo il processo di realizzazione del progetto più efficace e veloce», dichiara soddisfatto il Rup (responsabile unico del procedimento) Ametrano. «In quanto discente del corso BIM Management in collaborazione con il Politecnico di Milano, anche il ruolo della formazione è stato fondamentale, poiché la parte teorica unitamente all’utilizzo del software messo a disposizione da Asmel ci ha permesso il conseguimento degli adempimenti previsti in maniera puntuale e precisa, evidenziando anche problematiche che avrebbero poi rallentato i lavori di esecuzione con conseguente dispendio di risorse».

Dal Comune fanno sapere che la Centrale di Committenza Asmel Consortile ha assistito il Rup nella redazione del capitolato informativo oltre che nella predisposizione e supporto per l’utilizzo dell’ambiente di gestione dati tramite la piattaforma informatica ACDAT. A riguardo, Asmel supporta gli Enti mettendo a disposizione la Piattaforma BIM (ACDat) con ambiente di condivisione dati, il supporto documentale e la predisposizione di capitolati informativi e materiali tecnici, il supporto per la valutazione delle offerte di gestione informativa, la consulenza tecnica e amministrativa in ogni fase del procedimento BIM e la validazione dei modelli in fase di verifica della progettazione. Inoltre, Asmel garantisce una formazione continua e aggiornata in collaborazione con il Politecnico di Milano.