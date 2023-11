A cura della Redazione

Sono iniziati da qualche giorno i lavori di messa in sicurezza di via Rio a Boscotrecase. Si tratta di un altro intervento messo in campo dall'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pietro Carotenuto, al fine di concorrere al miglioramento delle arterie stradali che interessano il Comune vesuviano.

«La manutenzione delle strade rappresenta un aspetto significativo per incrementare in positivo la qualità della vita della nostra comunità - ha spiegato il sindaco -. Per questo, fin dal nostro insediamento, abbiamo dedicato gran parte del nostro lavoro per intercettare finanziamenti da destinare a tale scopo. I lavori in via Rio vanno in questa direzione».

L'intervento in questione è finanziato con fondi del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanza, e prevedono la messa in sicurezza mediante la regimentazione delle acque reflue per l'infrastruttura stradale e per le aree adiacenti via Rio, il cui progetto fu approvato in giunta, su proposta del vicesindaco Aniello Solimeno, nel giugno dello scorso anno.

La finalità dell’intervento è quella di accrescere il livello di resilienza dal rischio idraulico sostituendo le superfici impermeabili che oggi caratterizzano l’area oggetto di intervento con pavimentazioni filtranti e/o drenanti, in modo da disciplinare meglio le acque piovane lungo il tratto di strada interessato dall’intervento. Con queste opere, inoltre, si va a riqualificare un importante parte del territorio comunale così da restituire maggiore decoro urbano a tutta l’area.

«Questa amministrazione è costantemente impegnata in sinergia con Gori ed Ente Idrico Campano, provando ad intercettare finanziamenti come in questo caso, sia nell’estendere o adeguare la rete fognaria lungo tutto il territorio e sia nel regimentare al meglio le acque piovane lungo le arterie dove nonostante ci sia la fogna la situazione continua ad essere critica, come nel caso di via Rio - dichiara il vicensidaco Solimeno -. A breve partiranno inoltre importanti lavori anche su via Ugo Foscolo e via Luigi Settembrini al fine di contenere l’acqua che giunge fino al ponte di via Sepolcri ed arriva da via Panoramica, sprovvista totalmente di fogne. Questi obiettivi si raggiungono lavorando di squadra, quindi un grazie all’assessore all’Urbanistica Alfredo Izzo per la preziosa collaborazione, ed all’architetto Ermando Piccirillo, responsabile del settore Lavori pubblici del Comune».