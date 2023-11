A cura della Redazione

Dalla ore 14 alle 22 di giovedì 23 novembre, a Boscoreale macherà l'acqua in diverse zone. La GORI ha comunicato che sono infatti in programma lavori per il collegamento tra i nuovi tratti di rete realizzati e la condotta che li alimenta.

Le strade interessate sono:

VIA GESUITI

VIA GROTTA PARRELLA

VIA PONTE DI ZAPPELLA

VIA SETTETERMINI

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE