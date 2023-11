A cura della Redazione

Al Museo MATT di Terzigno, lo scorso martedì, ha preso il via il progetto di realizzazione di una rete museale del Vesuvio: un percorso che, a partire dal MATT (Museo Archeologico Territoriale di Terzigno) guidato dall’assistenza tecnico - specialistica di Mediateur, promuove un vero proprio cantiere progettuale con azioni di analisi, ascolto, innalzamento degli standard museali e co-creazione di una rete museale per mettere a sistema l’offerta museale dell’intera zona rossa del Vesuvio, in particolare dei siti minori, e prendere parte al Sistema museale nazionale.

Il percorso, particolarmente innovativo, prevede un’azione di analisi e studio e il coinvolgimento attivo e la partecipazione dei musei della zona rossa del Vesuvio che attraverso un percorso di analisi condiviso un e ciclo di incontri laboratoriali affronteranno tematiche di interesse comune nella gestione dei musei per acquisire le competenze necessarie per poter accedere al Sistema museale nazionale, si conosceranno reciprocamente e attraverso due giornate di progettazione partecipata disegneranno un’idea comune di rete.

Hanno preso parte all’incontro, coordinato dalla direzione del Museo MATT con l’assistenza tecnica di Mediateur, il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri, la dirigenza dell’Ufficio “Promozione e Valorizzazione dei Musei e delle Biblioteche di ente locale e di interesse locale" della Regione Campania, i funzionari delegati del Parco Archeologico di Pompei, i responsabili del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, del MUSA Musei della Reggia di Portici, del MAV Museo Archeologico Virtuale di Ercolano e Museo del Parco Nazionale del Vesuvio, del Parco Archeologico di Ercolano, di Oplontis, dell’Antiquarium di Boscoreale e Trecase, del Museo Emblema di Terzigno, del Parco Archeologico naturalistico di Longola di Poggiomarino e del costituendo Museo del Carnevale di Palma Campania.

Il progetto Rete museale del Vesuvio in rete è promosso dal museo civico “MATT” del Comune di Terzigno, Assessorato alla Cultura, realizzato da Mediateur e adottato dalla Regione Campania, Unità Operativa Dirigenziale "Promozione e Valorizzazione dei Musei e delle Biblioteche".