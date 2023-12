A cura della Redazione

Spettacoli, musica, animazione, presepe vivente e iniziative culturali per festeggiare al meglio e tutti insieme il Natale a Boscoreale. Tutto pronto, il prossimo 8 dicembre, per dare il via ad un mese all'insegna dello stare insieme. Definiti gli ultimi dettagli del calendario di appuntamenti per le imminenti festività natalizie voluto dall'Amministrazione guidata dal sindaco Pasquale Di Lauro. Un calendario ricco di eventi che accompagneranno la cittadina all'ombra del Vesuvio per tutto il periodo di festa: si parte venerdì 8 dicembre alle 19.00 con l’accensione dell’albero di 9 metri in piazza Pace, poi decine di appuntamenti tra spettacoli, dj in piazza, animazione, presepe vivente e iniziative culturali in giro per i quartieri, fino al gran finale del 7 gennaio 2024, sempre in Piazza Pace con I Ditelo Voi.

“La magia del Natale invaderà tutto il territorio di Boscoreale, per consentire a tanti cittadini di trascorrere le festività in un clima di armonia e serenità. Da Piazza Pace a Cangiani, tutte le zone di Boscoreale saranno coinvolte ospitando i diversi eventi in programma", dichiara il sindaco Di Lauro.

Tra gli appuntamenti più attesi, il concerto di Allerija Band il 21 dicembre nel Parco Pubblico di Pellegrini, la "Tombola scostumata" con Gerardo Amarante in calendario il 23 dicembre nell’Auditorium del Museo del Parco Nazionale del Vesuvio. Mega aperitivo musicale in Piazza Pace il 31 dicembre con il dj set di Gigi Soriani e Gigio Rosa. Gran finale con lo spettacolo de I Ditelo Voi il 7 gennaio in Piazza Pace.

“Un calendario di appuntamenti che affianca le tantissime iniziative dell'Amministrazione Comunale e quelle realizzate dalle diverse associazioni e comunità parrocchiali. Questo lavoro di armonizzazione ha consentito di prevedere circa 30 appuntamenti in programma” - spiega il vicesindaco Antonio Di Somma.

Dopo l’accensione dell’albero nel giorno dell’Immacolata, domenica 10 dicembre è previsto il consueto appuntamento con il Mercato della Terra, speciale Natale di Slow Food in piazza Vargas. Il 13 dicembre al Santuario M. SS. Liberatrice dai Flagelli “Aspettando il Natale” con il Vescovo Francesco Marino dove si terrà un’esibizione musicale con gli studenti degli istituti scolastici Castaldi Rodari, Cangemi e 2 Dati. L’Istituto “2 Dati” il giorno 15 inaugurerà il proprio Open Day con eventi musicali e esibizioni canore. Dal 15 al 17 dicembre al Cine Teatro Minerva ci sarà la seconda edizione di "Accordati con me", il premio musicale dedicato alla memoria di Joe Amoruso.

Per i più piccoli tre giornate di animazione tra Marchesa (17 dicembre), Piano Napoli Passanti (26 dicembre) e Piano Napoli Settetermini (30 dicembre), mentre il 23 dicembre gonfiabili e giochi natalizi in piazza Vargas.

Il 21 dicembre l’Associazione Il Nuovo Vesuvio, nell'ambito della decima edizione di Boscoreale e i suoi tesori culturali, darà spazio al professor Carlo Avvisati che racconterà le tradizioni del Natale all'ombra del Vesuvio, proponendo alcune storie raccolte, più di 50 anni fa, dalle anziane massaie boschesi.

Spazio anche per il mercatino dell’usato in programma venerdì 8, domenica 10 e domenica 17 dicembre nell’area mercatale.

In calendario il 25 e 26 dicembre e il 5 e 6 gennaio il Presepe Vivente nel quartiere di Marchesa, che quest'anno celebra la sua XVIII edizione. La rappresentazione della natività è organizzata dalla Parrocchia di San Giuseppe.

Il giorno dell'Epifania, Magic Show a Marra ed il 7 gennaio in Piazza Pace, gran finale con il trio comico I Ditelo Voi.