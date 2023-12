A cura della Redazione

Dal 22 dicembre a Boscoreale ci sarà il The Live Circus, il piccolo circo della famiglia Ciriello-Minetti. Lo chapiteau sarà in via Carlo Giordano e allieterà le festività natalizie con uno show imperdibile, senza animali, ricco di calore e spensieratezza.

La magia del Natale, i colori, le luci, le musiche arrivano a Boscoreale con gli acrobati, le bolle di sapone, risate e puro stupore, la simpatia travolgente del clown Cirillo e tanto divertimento. Un intrattenimento sano nelle atmosfere più emozionanti.

“Saremo a Boscoreale fino al 21 gennaio 2024 – dichiara il direttore Graziano Ciriello – con show tutti i giorni alle 17.30. Nei giorni festivi gli spettacoli saranno due, il primo alle 17.30 e il secondo alle ore 20.00.

Lo spettacolo è ricco di attrazioni, gli equilibristi, i giocolieri, i clown, gli acrobati, la ballerina con gli hula hoop. In più vi prendono parte personaggi del mondo dei cartoni animati come i protagonisti di Frozen, Elsa e Olaf, la mascotte del dinosauro T-Rex, Bing e l'amatissimo Stitch”.

La grande tradizione del circo italiano torna ad allietare i bambini con le sue luci, la sua musica, le acrobazie e la magia di sempre. A prezzi accessibilissimi si trascorrerà una divertente serata col circo tradizionale in uno spettacolo consigliatissimo per i più piccini.