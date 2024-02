A cura della Redazione

Tutto pronto a Boscoreale per il ritorno della sfilata dei carri allegorici. Dal 10 al 13 febbraio diversi appuntamenti in programma per festeggiare il Carnevale.

Il momento più atteso è la parata in programma sabato 10 e domenica 11 febbraio. Sette i carri organizzati per la festa tanto attesa da bambini e famiglie: si va da San Patrizio a Masha e Orso e Tigre Bianca, fino a Fox Barber, i Tamburrai, il Mondo Cambia e Willy Wonka.

Sabato 10 febbraio il raduno dei carri è previsto presso l’area Mercato: da lì si partirà alla volta di via Passanti, via Trivio Marchesa per concludere il corteo in via Marchesa. Il giorno successivo, domenica 11 febbraio, i carri procederanno a Marra da via Marra a Via Poggiomarino.

“Dopo anni torna finalmente il Carnevale a Boscoreale – spiega l’assessore agli eventi Antonio Di Somma –. Abbiamo realizzato un programma di iniziative snello, concentrando gli sforzi sulla parata dei carri. Un lavoro che abbiamo coordinato grazie alla collaborazione del Carnevale Marrese e dell’associazione Terra Mia.

Il martedì grasso invece, vista la chiusura delle scuole, allestiremo in Piazza Pace i gonfiabili, l’animazione e tante altre attrattive per consentire alle famiglie e ai bambini di trascorrere il Carnevale in spensieratezza”.

“Sono soddisfatto del programma per il Carnevale – sono le parole del sindaco di Boscoreale Pasquale Di Lauro – un lavoro organizzato anche grazie al supporto della Città Metropolitana di Napoli che ha inserito Boscoreale in Maschera negli appuntamenti metropolitani di quest’anno”.