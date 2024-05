A cura della Redazione

Una rimpatriata alla grande per i compagni delle scuole elementari e medie anno “1954 e dintorni”: così recitava l’invito.

Veramente un gran bello incontro a Trecase per i compagni alunni delle scuole elementari e medie della classe di ferro 1954.

Voluto ed organizzata dal dinamicissimo Peppe Solimeno, già presidente del Gruppo Sportivo “Umberto Granato”, fiore all’occhiello della cittadina pedemontana vesuviana. Non basterebbe un solo libro a narrare le tappe storiche effettuate, negli anni addietro da questo emerito Sodalizio Ciclistico Campano.

Ed è stato così che nella serata dell’ultimo di aprile un cospicuo gruppo di amici (circa un centinaio di persone) si è ritrovato nella incantevole Villa Tirone, alle falde del Vesuvio, per ricordare un passato trascorso, tra nostalgie e amare rinunzie, ma all’insegna dei ricordi più cari e di qualcuno venuto già a mancare.

Ad infoltire il gruppo, alcuni imparentati e conoscenti dei protagonisti della splendida serata che, malgrado l’euforia sfrenata, non sono riusciti a trattenere qualche lacrimuccia di giusta emozione.

Bellissimi momenti, dicevamo, con tante sorprese e fuori programma inaspettati.

Ad allietare le felici ore di incontro centinaia e centinaia di scatti fotografici, selfie e miniriprese accompagnati dalla musica impiantata da Crescenzo Izzo.

Presente alla serata l’attore Ignazio Panariello, che ha fatto da abile conduttore e presentato l’intervento speciale del Maestro Agostino Izzo, che e riuscito a portare tutti in visibilio con le sue stravagante percussioni.

Dulcis in fundo: il taglio della torta coronato dai fuochi d’artificio, è stato preceduto dal cordiale saluto del sindaco Raffaele De Luca, che ha espresso parole di elogio per la significativa serata, dedicata oltretutto a quelli che non hanno potuto rispondere all’appello.

NINO VICIDOMINI