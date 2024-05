A cura della Redazione

Una nuova scuola nella frazione Pellegrini. Il Comune di Boscoreale (nella foto) è stato ammesso a un nuovo finanziamento da 2,4 milioni di euro per il progetto di riqualificazione di un edificio strategico del quartiere, rispondendo alle esigenze educative della comunità locale e promuovendo lo sviluppo culturale e sociale del territorio.

"Oggi è una giornata importante per Boscoreale – ha dichiarato il sindaco Pasquale Di Lauro -. Questo progetto rappresenta non solo un investimento economico, ma un passo in avanti per il futuro dei giovani della nostra comunità. Grazie a questo finanziamento, potremo offrire un ambiente educativo moderno e sicuro, in grado di stimolare la crescita e l'apprendimento dei nostri ragazzi. Grazie al supporto del consigliere regionale Mario Casillo, alla mia squadra e tutti i tecnici uffici preposti che hanno lavorato senza sosta per raggiungere questo obiettivo, abbiamo posto un ulteriore tassello verso le esigenze educative e sociali dei cittadini”, spiega il primo cittadino.

Il progetto, inserito nel Programma Operativo Complementare (POC) dal valore di 2.425.828,07 euro, è stato seguito dall’assessore Gennaro Langella.

Esso prevede la completa ristrutturazione dell'edificio, che verrà dotato di strutture all'avanguardia, laboratori, aule e spazi verdi esterni, il tutto nel pieno rispetto delle normative ambientali e di sicurezza.

“Un lavoro di squadra tra amministrazione comunale, funzionari e Regione ha consentito al nostro comune di recuperare questi soldi per ristrutturare l’edificio abbandonato all’interno del Parco Pellegrini” spiega l’assessore ai lavori pubblici Gennaro Langella.