A cura della Redazione

Anche una delegazione del comune di Boscoreale a Roma in occasione della Giornata Mondiale dei Bambini. L’evento, voluto da Papa Francesco, rappresenta un momento di preghiera, di riflessione e di festa, per celebrare i bambini e le bambine tra i 5 e i 12 anni. L’Amministrazione Comunale di Boscoreale ha partecipato all’iniziativa con una delegazione composta da bambini, docenti e genitori, accompagnate dal sindaco Pasquale Di Lauro.

Le due giornate (sabato 25 e domenica 26 maggio) organizzate dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione, coordinato da Padre Enzo Fortunato e Aldo Cagnoli, con la collaborazione della Comunità di Sant’Egidio e della Cooperativa Auxilium, rappresentano un’occasione per porre al centro la condizione dei bambini, offrendo uno spazio di riflessione sul loro futuro. Nel corso della manifestazione due momenti distinti di festa e di preghiera alla presenza del Santo Padre.

“Abbiamo voluto cogliere l’opportunità di partecipare all’evento, aperto anche alle comunità locali, perché riteniamo sia una straordinaria occasione per sottolineare l'importanza del ruolo delle nuove generazioni protagoniste del futuro – afferma il sindaco Pasquale Di Lauro – Una partecipazione resa possibile grazie allo straordinario lavoro di Luigi Buffone, componente dello staff del sindaco, vero motore di questa iniziativa, che si è prodigato affinchè tutto andasse per il meglio, coordinando il lavoro tra amministrazione, scuola e vertici della Santa Sede. Un ringraziamento a lui per il lavoro svolto e alla Dirigente Scolastica dell’I.C. Castaldi Rodari per aver aderito all’iniziativa”.