Era impegnato nella campagna elettorale a fianco del sindaco Raffaele De luca, candidato al consiglio comunale di Trecase.

Gennaro Cirillo, responsabile della UGL Telecomunicazioni, ha perso la vita a soli 57 anni per un infarto.

“Un uomo pieno di vita, di grande coerenza e da sempre impegnato al fianco dei lavoratori – scrive su facebook un suo amico di lunga data -. Mi mancheranno quegli incontri quasi quotidiani al Centro Direzionale, mi mancheranno le tue richieste di suggerimenti. Gennaro mi hai fatto proprio un brutto scherzo”.

Tantissimi i messaggi sui social per ricordare Gennaro Cirillo. Tra questi quello della Ugl Utl Napoli: “La comunità UGL Napoli è in lutto per la prematura perdita del caro amico e Segretario Telecomunicazioni di Napoli, Gennaro Cirillo. In questo momento di profondo dolore, ci stringiamo attorno alla sua famiglia con affetto e vicinanza. Le nostre più sentite condoglianze a tutti i suoi cari”.

Oggi alle 16 si sono svolti i funerali nella chiesa di Santa Maria e San Gennaro di Trecase.