A cura della Redazione

Con tutta la sua grinta e la sua spigliatezza, dopo anni di silenzio è ritornata la “Corrida Trecasese” - Anziani allo sbaraglio - organizzata dal Centro Sociale “Vesuvio”.

Location della kermesse di fine luglio l’ampio piazzale dell’Oratorio Parrocchiale “Don Giuseppe Tortora”, gentilmente concesso da parroco don Antonio Ascione, sempre presente e consenziente alle iniziative deli anziani.

A condurre egregiamente la Serata la presidente del Centro Marietta Vitiello, affiancata dal dinamico Salvatore Cirillo che si è pure esibito in un grintoso fuori programma interpretando alcuni brani scelti dal repertorio classico napoletano.

La direzione artistica è stata affidata alla maestra Lilla Borriello, che ha accompagnato egregiamente tutti i concorrenti in lizza.

Si sono esibiti nell’ordine:

Giulio Rendina con My Way; Sofia Carotenuto con Rose rosse; Giuseppe Pepe con Tutta pe’ me; Bruno Balzano con Dicitencello vuje; Felice Vitiello con Lontano dagli occhi, Filomena Raiola con Ma che freddo fa; Emilia Ruocco con Pazza idea; Rachele De Simone con Quando l’amore diventa poesia; Carla Borriello con Amami, amami; Maria Avossa con Piccolo fiore e Giuseppe Accardo con La vita mia.

La giuria, che era composta da Luigi Trapani, presidente della Pro Loco Trecase, Luisa Stanzione, Veronica Fiore, Carmine Cozzolino e Liliana Greco, ha assegnato la palma d’onore a Carla Borriello che ha deliziato il folto pubblico interpretando “AMAMI AMAMI”.

Ciliegina sulla torta il gruppo musicale “JORMA”, che ha largamente spaziato esibendosi alla grande in un vasto repertorio di canti popolari ed antiche tarantelle nostrane, deliziando il folto pubblico presente alla manifestazione.

Applausi scroscianti per tutti.