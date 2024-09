A cura della Redazione

Sono circa 1600 i nuclei familiari residenti a Boscoreale che beneficeranno della 'Carta Dedicata a te'.

"Questa iniziativa si propone come un sostegno concreto per le famiglie svantaggiate. La Carta Dedicata a te, con un importo unico di 500 euro, offre un aiuto tangibile per affrontare le esigenze quotidiane. Grazie a questo contributo, le famiglie potranno utilizzare la somma per coprire diverse necessità, come l'acquisto di generi alimentari, il rifornimento di carburante e il pagamento di abbonamenti al trasporto pubblico. Un intervento che mira a fornire un sollievo immediato e pratico, sostenendo il bilancio familiare" - spiegano in una nota congiunta il sindaco di Boscoreale, Pasquale Di Lauro, e l'assessore con delega alle politiche sociali, Ida Trito.

Non appena saranno disponibili, il Comune di Boscoreale renderà note sul proprio sito istituzionale le modalità di ritiro delle comunicazioni di assegnazione della carta e il link di collegamento.

Le carte potranno essere ritirate, a partire dalla metà di settembre, presso gli sportelli postali abilitati previa prenotazione attraverso i canali messi a disposizione da Poste Italiane.

La Carta Dedicata a te, promossa dall'INPS, supporta le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro e non richiede una domanda da parte dei cittadini, in quanto l'istituto identifica i potenziali beneficiari basandosi sulle dichiarazioni dei redditi disponibili.

Sono esclusi dal programma i single, le coppie senza figli e coloro che già ricevono altri aiuti statali come la NASpI, l'assegno di inclusione, l'indennità di mobilità e altri fondi di solidarietà.