A cura della Redazione

Cresce l’attesa a Boscoreale per il gran finale della stagione di eventi estivi.

Il 14 settembre alle ore 21.00, nell’area mercatale, andrà in scena il tanto atteso concerto di Andrea Sannino, il cantautore napoletano amato per brani come "Abbracciame", "Na vita sana", "Carnale". L’evento, ad accesso gratuito, rappresenta l’ultimo appuntamento di un'estate ricca di manifestazioni che ha visto una grande partecipazione.

La serata promette di essere un trionfo di emozioni, con il pubblico pronto a farsi trasportare dalle melodie del noto artista. L’amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco Pasquale Di Lauro, ha voluto chiudere in grande stile questa rassegna estiva, regalando ai cittadini un evento che celebra la cultura e la musica napoletana.

"Siamo felici di chiudere la nostra stagione estiva con un artista come Andrea Sannino, che saprà sicuramente emozionare il nostro pubblico. Questo evento rappresenta un momento di unione per la comunità, un’occasione per festeggiare insieme e guardare con ottimismo al futuro di Boscoreale” hanno dichiarato il sindaco Pasquale Di Lauro e l’assessore agli eventi Antonio Di Somma.