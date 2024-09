A cura della Redazione

Dal 14 al 23 settembre 2024 al Santuario Diocesano “S. Maria delle Grazie e San Gennaro” in Trecase si tengono i festeggiamenti in onore del Patrono e Protettore San Gennaro, Vescovo e martire della chiesa, organizzati dal parroco don Antonio Ascione in collaborazione con l’Associazione San Gennaro APS, l’Amministrazione comunale di Trecase, le Associazioni del territorio, la Comunità parrocchiale e la cittadinanza tutta di Trecase.

Sabato 14 settembre Solennità dell’Esaltazione della Santa Croce a dieci anni dell’elevazione della chiesa a “Santuario diocesano” di San Gennaro (è possibile, con decreto pontificio di Papa Leone XIII, ricevere l’indulgenza plenaria). Alle ore 18,30 si tiene la Solenne celebrazione eucaristica presieduta dal parroco don Antonio Ascione - Benedizione dell’Associazione San Gennaro, dei Portatori di San Gennaro e delle loro famiglie.

Domenica 15 settembre le Sante Messe si tengono alle ore 08:30 - 11:00 - 18:30.

Nella messa solenne delle ore 11:00 l’Arcivescovo di Napoli, S.E. Mons. Domenico Battaglia, conferisce il possesso canonico a don Antonio Ascione. Al termine della celebrazione consegna dell’omaggio floreale al Santo Patrono da parte del sindaco Raffaele De Luca a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutti i Cittadini di Trecase – Svelamento del quadro di San Gennaro sul sagrato della chiesa.

TRIDUO IN ONORE DI SAN GENNARO

Lunedì 16 settembre alle ore 08,00 il Canto delle Lodi; alle ore 18,00 recita del S. Rosario e alle ore 18,30 la Celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Gioacchino Cozzolino.

Martedì 17 settembre alle ore 08,00 il Canto delle Lodi; alle ore 18,00 recita del S. Rosario e alle ore 18,30 la Celebrazione eucaristica è presieduta da Don Pasquale Paduano. Mercoledì 18 settembre alle ore 08,00 il Canto delle Lodi, alle ore 18,00 recita del S. Rosario, alle ore 18,30 la Celebrazione eucaristica è presieduta da Don Raffaele Del Duca.

Giovedì 19 settembre, solennità di San Gennaro patrono di Trecase. Ore 07,00 la Celebrazione eucaristica è presieduta dal parroco. Ore 08,30 la Celebrazione eucaristica è presieduta da Mons. Ciro Esposito, Vice decano. La Celebrazione eucaristica delle ore 10,00 è presieduta dal Decano Don Salvatore Accardo. Ore 11,30 la Celebrazione eucaristica è presieduta da Don Salvatore Scaglione. La Celebrazione eucaristica delle 18,30 è presieduta da Mons. Pasquale Mocerino, Rettore del Santuario di Pompei.

Venerdì 20 settembre la Celebrazione eucaristica delle ore 18,30 è presieduta dal parroco.

Sabato 21 settembre ore 18,30 la Celebrazione eucaristica è presieduta da Don Francesco Pinto, parroco di “S. Antonio” Trecase e con la partecipazione della comunità parrocchiale.

Domenica 22 settembre ore 08,30 la Celebrazione eucaristica è presieduta da Mons. Ciro Esposito, Vice decano. Ore 11,00 la Celebrazione eucaristica è presieduta dal parroco. Ore 17,00 La Celebrazione eucaristica è presieduta da don Aniello Gargiulo.

A seguire si tiene la processione con la statua del Santo Patrono (Piazza San Gennaro, Via Sesto Staibano e ritorno; Via Regina Margherita, Via Capitano Giuseppe Rea e ritorno in piazza San Gennaro). Preghiera e benedizione su Trecase.

Lunedì 23 settembre alle ore 20,30 presso l’Oratorio “Sac. Giuseppe Tortora” si tiene la Rappresentazione Sacra del “Martirio di San Gennaro” a cura della compagnia “Frizzi e lazzi”.

Fitto è anche il programma delle iniziative civili promosse in onore del Santo Patrono.

Domenica 15 settembre 2024 nell’oratorio “Sac. Giuseppe Tortora” in Via Regina Margerita n. 68 alle ore 20,00 si tengono l’inaugurazione della Mostra d’Arte Sacra “San Gennaro tra arte e fede” e alle ore 20,15 lo spettacolo di cabaret “Ciao Ciao Estate”.

Giovedì 19 settembre 2024 ore 07,00 Apertura della giornata con fuochi di artificio. ORE 12,00 Fuochi di artificio sul prolungamento di Via Vesuvio. Ore 18,30 Apertura dello stand “Panini e varie “del gruppo giovani dell’oratorio “Sac.Giuseppe Tortora”. ORE 19,45 Apertura della XXIX sagra del vino e del tortano in Piazza San Gennaro. ORE 20,00 nella Villa Comunale di Trecase in via Nuova Cirillo n.25 “II Edizione San Gennaro Festival” Beverage – Area Bibite – Cover Band 883 e a seguire DJ SET. Ore 20,30 In piazza San Gennaro si tiene la cerimonia di premiazione della I edizione del torneo “San Gennaro soccer league”. Alle ore 21,30 Music live show “So nice trio – Gennaro Venditto – Catello Tucci – Tania Venditto. Guest Star Laura Paolillo

Venerdì 20 settembre 2024 ore 18,30 Apertura dello stand “Panini e varie “del gruppo giovani dell’oratorio “Sac. Giuseppe Tortora”. Ore 19,30 Concerto degli alunni dell’Istituto D’Angiò - Via Vesuvio Trecase “Percorsi musicali” con chitarra, clarinetto, flauto traverso, pianoforte, Majorettes - Coro Scuola Primaria e Secondaria di I grado. ORE 21,00 in Piazza San Gennaro si tiene il Concerto di Francesco Da Vinci.

Sabato 21 settembre 2024 ore 18,30 Apertura dello stand “Panini e varie “del gruppo giovani dell’oratorio “Sac. Giuseppe Tortora”. ORE 21:00 in Via Mons. Francesco Tortora (prolungamento Via Vesuvio) si tiene il Concerto Live del “Gruppo Nostalgia 90”.

Domenica 22 settembre 2024 ore 07,45 Apertura della giornata con fuochi di artificio in località Vallone. Ore 09,15 Diana di fuochi di artificio in Piazza San Gennaro. Ore 10,00 Sfilata delle “auto d’epoca” per le strade di Trecase. Esposizione delle auto in piazza San Gennaro, Benedizione e premiazione. Ore 16,30 Omaggio ai caduti con posa di corona di alloro. Ore 20,30 Diana di fuochi di artificio sul prolungamento di via Vesuvio. ORE 22,00 Chiusura della festa con spettacolo di evoluzioni pirotecniche e il tradizionale “Incendio del campanile” in Piazza San Gennaro.