A cura della Redazione

Nell’ambito del programma delle iniziative civili a latere di quelle religiose promosse dal Santuario Diocesano “S. Maria delle Grazie e San Gennaro” di Trecase per i festeggiamenti in onore di San Gennaro, Patrono di Trecase, il Santuario Diocesano “S. Maria delle Grazie e San Gennaro” e l’associazione culturale Prometeo, in collaborazione con le associazioni Ce.P.S.A.V. ODV e Ganesh ODV, dal 15 al 29 settembre 2024, nella Sala Teatro dell’oratorio “Sac. Giuseppe Tortora”, via Regina Margherita n. 68 – Trecase, organizzano la Mostra d’Arte Sacra “San Gennaro tra Arte e Fede”.

La Mostra, patrocinata dal Comune di Trecase, dall’UCSI (Unione Cattolica Stampa Italiana) Campania, dall’UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) Napoli e Campania, dalla Fondazione di Studi Tonioliani Campania, dalla Fondazione Guida alla Cultura, dal FORUM delle Associazioni Sociosanitarie e la partecipazione del Liceo Artistico e delle Scienze Umane “Giorgio de Chirico” Torre Annunziata e l’ISS “Francesco Degni” Torre del Greco, si inaugura domenica 15 settembre 2024 alle ore 20,00 nella Sala Teatro dell’oratorio “Sac. Giuseppe Tortora” in Via Regina Margherita n. 68 – Trecase.

Al Vernissage della Mostra intervengono Don Antonio Ascione, Rettore del Santuario Diocesano “S. Maria delle Grazie e San Gennaro” Trecase; Francesco Manca, Presidente Associazione Culturale “Prometeo”; Raffaele De Luca, Sindaco del Comune di Trecase e Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio; Felicio Izzo, Presidente APLI; Crescenzio D’Ambrosio, Docente Liceo Artistico “Giorgio de Chirico” Torre Annunziata.

La Mostra, ingresso libero, curata da Crescenzio D’Ambrosio e Felicio Izzo, è visitabile dal 16 al 29 settembre 2024 dalle ore 19,00 alle ore 21,00. Espongono: Gaetano Ausiello, Cinzia Autieri, Biagio Gallo Bigal, Giorgio Cangiano, Adriana Capizzano, Umberto Carotenuto, Crescenzio D’Ambrosio, Michele D’Uva, Michele Fortunato, Felicio Izzo, Girolamo Langella, Ida La Rana, Giuseppe Lombardo, Antonio Longobardi, Giuseppe Lombardo, Francesco Matrone, Antonio Mele, Nicolo Russo Neotto, Raffaele Panariello, Linda Romano, Antonio Ruggiero, Aurelio Talpa, Paolo Villani, Raffaella Vitiello. In mostra gli elaborati di Pasquale Autiero, Valeria Boschini, Raffaella Colantonio, Giusy Di Luca, Alessandra Di Sarno, Denise Formisano, Caterina Iacomino, Alessia Madonna, Benito Nocerino, Alessia Solano.