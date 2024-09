A cura della Redazione

Febbre Anni Novanta a Trecase: discoteca a cielo aperto con i grandi successi dell’epoca

«The Rhythm of the Night» - Corona (1994); «All That She Wants» - Ace of Base (1992); What Is Love - Haddaway (1993); «Attenti al lupo» - Lucio Dalla (1990). Sono solo alcuni dei successi che negli anni Novanta hanno fatto ballare intere generazioni ed anche oggi, appena partono le note di questi brani, è subito festa.

Così, per ricordare questa epoca così bella e far divertire e ballare giovani e adulti, il Comune di Trecase presenta «Nostalgia ‘90», una kermesse di musica arte e danza che si terrà questa sera (sabato 21 settembre 2024) alle 21 in via Monsignor Tortora. Lo spettacolo rientra nel cartellone ‘Eventi metropolitani 2023/2024’ voluto ed organizzato dall’ Amministrazione Comunale di Trecase, guidata dal sindaco Raffaele De Luca, assessorato agli Eventi alla guida di Salvatore Napodano, e con il patrocinio ed il contributo della Città Metropolitana di Napoli.

Un fitto calendario di eventi che si concluderanno a settembre 2024.

La strada, che si trasformerà in una discoteca a cielo aperto, sarà chiusa al traffico dalle 14,30.

«Abbiamo organizzato questa manifestazione in onore della festa di San Gennaro, patrono di Trecase - ha detto l’assessore Napodano -. Rientra nel cartellone «Eventi Metropolitani 2023-2024» che da Natale 2023 sta riscuotendo grande successo. Abbiamo pensato ad un evento che possa attrarre giovani e meno giovani, io stesso che sono degli anni Settanta se ascolto queste canzoni mi emoziono. È un format che sta riscuotendo grande successo nel resto della Campania, fino a 30mila presenze. Qui a Trecase dobbiamo fermarci a 2.000 per motivi di sicurezza ma siamo certi che attiveranno visitatori anche da altri Comuni».

Una serata magica, all’insegna della nostalgia degli anni ‘90 ma anche della gioia e dell’emozione, con deejay, esibizioni di danza e tanto coinvolgimento.

«Sarà una grande serata di spettacolo - afferma il sindaco di Trecase, Raffaele De Luca-. Arte e danza che coinvolgeranno non soltanto i più giovani ma anche i meno giovani. Siamo felici di proporre queste iniziative sia alla cittadinanza sia ai visitatori dei comuni limitrofi».

Lo spettacolo è gratuito fino ad esaurimento posti.