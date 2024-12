A cura della Redazione

Un mese magico ricco di eventi, luci e tradizioni per vivere insieme il periodo più bello dell’anno. L'Amministrazione Comunale di Boscoreale, guidata dal sindaco Pasquale Di Lauro, ha ufficializzato il cartellone di eventi in programma dall'8 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 nella cittadina all'ombra del Vesuvio.

"Viviamo insieme la magia del Natale. Ci auguriamo che con questo ricco programma i cittadini boschesi possano trascorrere insieme a noi momenti di gioia e serenità, riscoprendo allo stesso tempo il valore delle nostra tradizioni. Il nostro cartellone prevede tantissimi appuntamenti che abbracciano cultura, musica, spettacoli e attività per bambini" - ha spiegato il sindaco Pasquale Di Lauro.

"Abbiamo lavorato intensamente per creare un calendario di eventi che possa coinvolgere tutte le fasce d’età e valorizzare i luoghi più suggestivi di Boscoreale. Dal Bosco di Natale al Presepe Vivente, passando per i concerti e le proiezioni di film il nostro territorio si trasformerà in un palcoscenico di emozioni. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per rendere possibile questo ricco programma" - ha dichiarato Antonio Di Somma, vicesindaco e assessore agli eventi.

Gli eventi. Tanti gli appuntamenti da non perdere, l'8 dicembre a Piazza Pace dalle ore 18,00 con l’accensione dell’albero di Natale e l’arrivo di Babbo Natale in Harley che inaugureranno ufficialmente le festività. Si prosegue il 13 dicembre, quando al Teatro Minerva ci sarà la proiezione del film “In fuga con Babbo Natale”, alle ore 18,00. Il 14 dicembre a Piazza Marchesa dalle ore 17,00 ci sarà il Villaggio di Babbo Natale e a seguire la serata spettacolo con Antonio Manganiello e Nancy Coppola. Il 15 dicembre sarà il Palazzetto dello Sporti di via Panoramica ad ospitare dalle ore 9,30 Dog Show - Esposizione Cinofila di Bellezza. Il 17 dicembre in sala giunta alle ore 18,30 ci sarà la presentazione del libro “Uno sguardo dedicato sul mondo” di Salvatore Claudio D’Ambrosio.

Il giorno successivo sempre in sala giunta l'associazione Il Nuovo Vesuvio presenterà nell'ambito dell'undicesima edizione di 'Boscoreale e i suoi tesori culturali' il libro di "Salvatore Di Giacomo e le ville di Boscoreale" a cura di Angelandrea Casale. Dal 20 al 22 dicembre il Parco Pubblico di via Papa Giovanni XXIII si trasformerà ne "Il Bosco di Natale". Il 21 dicembre la Parrocchia Immacolata Concezione dalle ore 20,00 ospiterà il concerto degli artisti del coro del Teatro San Carlo di Napoli. La vigilia di Natale in Piazzetta Cangiani e Piano Napoli Passanti dalle ore 10,00 ci sarà l'animazione per bambini. Il 25 e il 28 dicembre a Piazza Marchesa torna l'appuntamento con il Presepe Vivente (dalle ore 19,00 alle ore 22,00). Il 27 dicembre al Teatro Minerva alle ore 18,00 è prevista la proiezione del film “Improvvisamente Natale”.

Il 29 dicembre in Piazza Vargas dalle ore 10,00 ci sarà l'animazione e i laboratori per bambini a cura della Pro Loco Boscoreale Villa Regina A.P.S., mentre alle ore 18.00 al Teatro Minerva lo spettacolo per bambini “Babbo Natale e il Mistero della Lista Scomparsa”. Il 30 dicembre il Santuario SS. Liberatore dai Flagelli ospiterà il Concerto di Natale a cura della PRO LOCO Boscoreale Villa Regina A.P.S. (ore 18.00).

Il 5 gennaio al Piano Napoli di via Settetermini dalle ore 10,00 si aspetta la Befana con l'animazione per bambini. Il 6 gennaio si chiude in Piazza Marchesa dalle ore 10,00 con l'Animazione per bambini e arrivo del Magico Arrivo della Befana a cura dell’associazione socio-culturale Insieme.