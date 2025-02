A cura della Redazione

Approvato in Giunta il preliminare del PUC del Comune di Boscoreale. La squadra di governo, guidata dal sindaco Pasquale Di Lauro, ha dato il via libera al documento di programmazione: ora parte una nuova fase di confronto e ascolto del territorio.

"Oggi è un giorno importante per la nostra comunità. Con l'approvazione del preliminare del Piano Urbanistico Comunale, facciamo un ulteriore passo avanti nella progettazione della città del futuro. Un passaggio fondamentale, perché il Piano Preliminare fornisce una fotografia particolarmente dettagliata del territorio comunale, rappresentando l’avvio della nuova progettazione urbana di Boscoreale" - ha spiegato il sindaco Pasquale Di Lauro.

Dopo il via libera in Giunta, nei prossimi giorni il documento sarà pubblicato sul portale del Comune di Boscoreale e sul BURC, e si darà avvio a una serie di appuntamenti in giro per la città.

"Vogliamo che questo importantissimo strumento sia condiviso il più possibile con cittadini, professionisti, associazioni e stakeholder. Per questo, oltre alle modalità di diffusione previste per legge, abbiamo deciso di organizzare una serie di incontri nei quartieri e nelle frazioni.

Saranno incontri aperti a tutti i cittadini per raccogliere contributi e idee da tutte le parti interessate, così da giungere alla redazione del Piano Strutturale, il documento che, nella sua formulazione finale, avrà un valore definitivo e rappresenterà il nuovo Piano Urbanistico Comunale di Boscoreale".