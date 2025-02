A cura della Redazione

Si è conclusa la fase di valutazione da parte della commissione tecnica dei 21 progetti che hanno partecipato al concorso di progettazione per la realizzazione del Bioma - Bio Parco del Mediterraneo, da realizzare a Boscoreale.

Il concorso di progettazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella riqualificazione urbana di un'area strategica del comune, situata alle falde del Vesuvio. L'obiettivo è ampliare il parco verde esistente in via Papa Giovanni XXIII e realizzare un giardino botanico dedicato alla conservazione di specie rare e alla divulgazione scientifica, oltre a potenziare l'attrattività turistica del territorio.

"Il Bioparco del Mediterraneo di Boscoreale diventerà presto una realtà. Con la chiusura della fase di valutazione dei 21 progetti presentati al concorso internazionale che abbiamo indetto, compiamo un passo importante verso la finalizzazione dell'iter procedurale. Siamo soddisfatti dell'ottimo lavoro svolto dalla commissione tecnica e del grande interesse suscitato dal concorso. Le 21 proposte ricevute, provenienti da professionisti di tutta Europa, dimostrano la validità della nostra idea", spiegano in una nota Pasquale Di Lauro ed Ernesto Fiore, rispettivamente sindaco di Boscoreale e assessore comunale con delega al Bioma.

Nei mesi scorsi, la commissione ha esaminato tutti i progetti, sottoposti in forma anonima come previsto dal regolamento del bando, e ha stilato una graduatoria. Quest'ultima è stata inviata alla Centrale Unica di Committenza, incaricata di verificare la documentazione amministrativa. Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e la distribuzione di cinque premi: al primo classificato saranno assegnati 170mila euro e l'incarico per la progettazione del primo lotto del Bioma; dal secondo al quinto classificato, 20mila euro ciascuno.

"Quando la Centrale Unica di Committenza ci restituirà la graduatoria finale, presenteremo alla città il progetto vincitore e gli altri quattro classificati, organizzando anche un momento di condivisione pubblica con il professionista vincitore del concorso" - concludono i due amministratori.