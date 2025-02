A cura della Redazione

Passo avanti nella risoluzione delle criticità legate alla chiusura del plesso di Santa Maria Salome.

Si è tenuto un nuovo incontro tra il Sindaco di Boscoreale, Pasquale Di Lauro e una rappresentanza di insegnanti e genitori dell'I.C. Cangemi per affrontare le problematiche derivanti dalla chiusura del plesso di Santa Maria Salome.

Grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale e alla collaborazione della scuola e delle famiglie, è stata condivisa una soluzione per garantire la continuità didattica degli alunni e ridurre al minimo i disagi causati dalla chiusura del plesso a causa di gravi problematiche strutturali.

Gli alunni della scuola dell’infanzia del plesso di Santa Maria Salome (nella foto) saranno tutti collocati nel corridoio B dell’Istituto Cangemi che tornerà ad essere dedicato esclusivamente alle classi degli alunni tra i 3 e 5 anni.

La prossima settimana prenderà il via il trasloco delle suppellettili, al fine di consentire una rapida ripresa delle attività didattiche con il normale orario scolastico, senza turni pomeridiani, che comunque non erano previsti per questa fascia d’età.

Per quanto riguarda gli alunni della scuola primaria, si sta lavorando a un piano di turnazione che prevede i doppi turni con una rotazione di una settimana ogni tre. L’Amministrazione, inoltre, sta già valutando la possibilità di redistribuire gli spazi e individuare eventuali corpi aggiuntivi per il prossimo anno scolastico, con l’obiettivo di garantire un regolare svolgimento delle lezioni.

Il Sindaco Pasquale Di Lauro ha dichiarato: “Comprendiamo le difficoltà che questa situazione sta creando alle famiglie e agli alunni, ma stiamo lavorando senza sosta per trovare soluzioni concrete e tempestive. Il nostro obiettivo è assicurare a tutti i bambini e ragazzi di Boscoreale un ambiente scolastico adeguato e sicuro. Ringrazio la Dirigente Scolastica, il personale scolastico e i genitori per la collaborazione e la comprensione dimostrata in questo momento complesso”.