Proseguono gli interventi di riqualificazione e ampliamento dei servizi per l’infanzia sul territorio di Boscoreale. Partiti anche i lavori per la realizzazione dell'asilo nido all'interno del quartiere Piano Napoli Settetermini. Grazie a un finanziamento di circa 600mila euro proveniente dalla Missione 4 del PNRR, la struttura esistente sarà completamente recuperata e resa funzionale, permettendo di aggiungere altri 44 nuovi posti per i bambini del territorio.

"L’avvio dei lavori per la realizzazione dell'asilo nido all'interno del Piano Napoli Settetermini, è un ulteriore segnale concreto del nostro impegno nel migliorare i servizi per l’infanzia e recuperare strutture oggi abbandonate e renderle funzionali per garantire ai più piccoli spazi accoglienti e sicuri. Contiamo di concludere i lavori entro i primi mesi del prossimo anno, offrendo così una nuova opportunità alle famiglie boschesi" - ha dichiarato il sindaco Pasquale Di Lauro, che ha visitato il cantiere insieme all'assessore Gennaro Langella, al consigliere regionale Mario Casillo e ai tecnici comunali.

Il cantiere del Piano Napoli Settetermini segue di qualche settimana quello avviato nell'altro quartiere ex 219 di via Passanti. In questo caso, l’intervento sempre finanziato con circa 700 mila euro di fondi PNRR, permetterà di recuperare la struttura che ospitava la mensa scolastica, ormai in disuso da anni, per renderla un asilo nido in grado di ospitare altri 40 bambini. Questo intervento sarà ultimato entro fine 2025.