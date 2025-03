A cura della Redazione

Via libera in Consiglio Comunale all'Osservatorio sulla Legalità e Sicurezza. Il Comune di Boscoreale si dota così dell'organismo permanente che ha funzioni consultive, propositive, centro di studio, ricerca, documentazione, iniziativa sociale a sostegno della legalità e per lotta alla criminalità.

"La sicurezza e la lotta alla criminalità sono priorità assolute, e con questo organismo vogliamo creare uno strumento che ci permette di portare avanti un'azione sinergica tra le istituzioni e allo stesso tempo di creiamo uno strumento di ascolto, analisi e intervento a tutela dei cittadini e del territorio" - ha dichiarato il sindaco Pasquale Di Lauro.

Il provvedimento è stato votato nel corso della seduta del 18 marzo. Fanno parte dell'Osservatorio il sindaco Pasquale Di Lauro; l'assessore con delega alla legalità Liberata Miccio; il presidente del consiglio comunale Carmine Sodano; i consiglieri comunali Raffaele De Falco e Gaetano Campanile; il magistrato Silvia Paladino; il parroco della Parrocchia Immacolata Concezione, don Alessandro Valentino; le professoresse Sonia Fucito e Maria Grazia Tarallo in rappresentanza degli istituti scolastici; il comandante della Polizia Municipale, Giovanni Sansone; e un rappresentante per l'arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato.