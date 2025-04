A cura della Redazione

Il consiglio comunale di Boscoreale ha approvato ieri il bilancio consuntivo di gestione 2024. Per il terzo anno consecutivo l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pasquale Di Lauro ha chiuso con un avanzo, che per il 2024, è di 3.049.443,39 euro.

Un risultato che consente all’amministrazione di programmare azioni, investimenti e accantonamenti in maniera concreta.

“Una solidità che ci ha permesso già da un triennio di avere ampia disponibilità di cassa senza ricorrere ad anticipazioni di tesoreria o utilizzo di fondi vincolati per spese correnti – spiega il vicesindaco e assessore al bilancio Antonio Di Somma - Abbiamo ridotto i tempi di pagamento per i fornitori mediamente pagati a22 giorni dall’emissione fattura, al di sotto dei 30 giorni previsti dalla normativa vigente. In questi mesi è stata intensificata anche l’attività di riscossione recuperando per il 2024 più di 500mila euro di evasione IMU, TARI, Codice della Strada ed Entrate Patrimoniali diverse. Parallelamente, è stata avviata una incisiva campagna di sensibilizzazione, abituando la popolazione a pagare quanto dovuto attraverso gli avvisi bonari".

Grazie alla solidità del bilancio e alla gestione oculata delle spese correnti, è stato anche ammortizzato il colpo dovuto ai rincari delle materie prime e dell’energia.

Tutti i dati che ci dicono comunque di un’azione importante sia punto di vista dei conti, ma anche dal punto di vista della esecuzione di opere e gestione dei fondi Europei, Regionali e PNRR.

“Con l’approvazione del rendiconto di gestione nei tempi previsti dimostriamo la capacità del Comune di introitare e accertare le risorse programmate, ma anche poi la capacità di spendere, la capacità di utilizzare gli strumenti finanziari e quindi anche la cassa per il pagamento dei propri fornitori, e in generale consentire di verificare quello che è l’intera attività dell’amministrazione – spiega il sindaco Pasquale Di Lauro – Stiamo concentrando le energie e le risorse nei confronti dei cittadini che fanno fatica ad arrivare a fine mese. Lavoriamo con fiducia per dimostrare ai boschesi che una città diversa è possibile”.