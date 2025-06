A cura della Redazione

Il 5 maggio scorso si è tenuto, presso il teatro Minerva di Boscoreale, il concerto conclusivo "Note di giugno" delle attività della “sezione musicale” della scuola secondaria dell'I.C. Prisco di Boscotrecase.

Si è esibita sia l'orchestra delle classi 1ª sez. A e D che quella composta da alunni delle classi 2ª e 3ª sezioni A e D. Inoltre si è esibito anche il coro che ha intonato "L'inno alla gentilezza", con il fiocchetto viola sul petto dei ragazzi, simbolo scelto per diffondere la cultura della gentilezza.

Le attività degli alunni dell’Indirizzo Musicale

Nel corso degli anni, gli alunni dell’indirizzo musicale dell’I.C. Prisco hanno partecipato a numerosi eventi e manifestazioni di rilievo locale, nazionale e internazionale, distinguendosi per preparazione e impegno.

Vi proponiamo una sintesi delle attività più significative:

- Partecipazione a quattro edizioni del “Concerto per Telethon” e a più edizioni della rassegna cinematografica “Corto Dino”, con esibizioni anche alla presenza di personalità di spicco come Francesco Pannofino e Katia Ricciarelli (2023-24).

- Conseguimento di primi premi in prestigiosi concorsi musicali: “Elia Rosa” (2018), “Garden” (2019), “Bellini” (2023 e 2024). nonché il primo premio al Concorso Europeo “Hive music - Enzo Buonaugura” (2025), e importanti riconoscimenti in competizioni come il “Francesco Cardaropoli” di Bracigliano (2025).

- Piano City Napoli 2018 presso il Maschio Angioino, Università Parthenope in occasione della Giornata Europea del Mare (2019), e concerti con la Fanfara dei Carabinieri per la Giornata della Legalità.

Inoltre gli alunni hanno partecipato a rassegne e manifestazioni scolastiche e culturali, come “MusicantandoScuola” a Vallo della Lucania, il “Gemellaggio musicale” ad Alberobello, “Christmas School” nell’ambito del festival “Divino Jazz”, e “Il Presepe di Riciclo” a Boscotrecase.

Nella foto da sinistra: il professor Alessio Carotenuto, Giulia Borriello (chitarra), Ginevra Troiano (violino) il preside, prof. Luciano Zito

Infine, nel mese di maggio scorso, l’I.C. Prisco ha preso parte al Concorso Internazionale T.Y.M. – Città di Striano, dove due alunne, Ginevra Troiano (violino, classe IA) e Giulia Amaranta Borriello (chitarra, classe IIA), si sono particolarmente distinte conseguendo borse di studio e l’accesso gratuito a una prestigiosa masterclass internazionale a Bruxelles in Belgio presso la "Music Academy Forte", confermando l’alto livello formativo dell’indirizzo musicale per l’anno in corso.

(Nella foto sopra, i docenti della sezione musicale)

Una menzione particolare va al preside, prof. Luciano Zito, e ai docenti della sezione musicale: Maria Antonietta Caggiano, Catello Cannavale, Alessio Carotenuto, Giuseppe Sasso, Stefania D’Errico.