A cura della Redazione

Menzione speciale per il Comune di Boscoreale alla decima edizione del “City’Scape Award & Symposium”, svoltasi il 20 giugno alla Triennale di Milano. Il riconoscimento, promosso da Paysage e dalla rivista internazionale Topscape, in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, è stato assegnato al Comune vesuviano per il progetto Bioma, un innovativo polo culturale e scientifico dedicato alla biodiversità e allo sviluppo sostenibile, nell'ambito della Categoria relativa alla forestazione urbana e riqualificazione paesaggistica degli spazi urbani.

Un risultato significativo che premia l’impegno dell’Amministrazione guidata dal sindaco Pasquale Di Lauro nella valorizzazione del territorio attraverso l’architettura del paesaggio e la rigenerazione ambientale.



Il progetto, firmato dall’architetto Federico Bargone, è risultato vincitore di un concorso internazionale di progettazione. La giornata di premiazione ha visto la partecipazione di oltre 260 progetti provenienti da 26 Paesi di tutto il mondo, a testimonianza del respiro internazionale dell’iniziativa.

A rappresentare il Comune di Boscoreale erano presenti il sindaco Pasquale Di Lauro, l’assessore con delega al Bioma Ernesto Fiore, il RUP del progetto, architetto Francesco Pepe, e il consigliere regionale del Partito Democratico Mario Casillo, da sempre sostenitore del progetto.

“Un riconoscimento che ci riempie d’orgoglio. Il progetto Bioma rappresenta una visione concreta e ambiziosa di rigenerazione urbana e ambientale, che pone Boscoreale all’avanguardia in tema di sostenibilità e valorizzazione del territorio. È la conferma che investire in qualità, innovazione e partecipazione porta risultati concreti” – ha dichiarato il sindaco Di Lauro, che ha ritirato personalmente il premio insieme all’assessore Fiore, al consigliere regionale Casillo, all’architetto Pepe e all’architetto Bargone.

Per il consigliere regionale Mario Casillo: “Il Bioma è molto più di un progetto: è una visione strategica per il futuro di Boscoreale e dell’intera area vesuviana. Questo riconoscimento dimostra che puntare sulla qualità, sull’innovazione e sulla rigenerazione ambientale è la strada giusta. Credo fortemente che questo progetto possa diventare un volano di crescita culturale, turistica ed economica, capace di attrarre risorse, competenze e attenzione nazionale e internazionale”.

Soddisfazione anche nelle parole dell’assessore Ernesto Fiore: “Il Bioma non è solo un progetto architettonico, è un’idea di futuro. Ricevere una menzione speciale in un contesto internazionale di così alto livello è un segnale forte: Boscoreale è pronta a giocare un ruolo da protagonista nei processi di transizione ecologica e culturale”.

Il Bioma nasce con l’obiettivo di riqualificare un’area di 22 ettari del territorio comunale, dando vita al più grande parco botanico del centro-sud Italia. Un luogo fortemente radicato nel contesto vesuviano, con le sue peculiarità naturalistiche, paesaggistiche, storiche e archeologiche. Un’infrastruttura verde che, oltre a migliorare la qualità urbana e i servizi per i cittadini, punta a diventare un polo di attrazione turistica per il territorio, sia in chiave naturalistica che culturale.