Boscoreale, più sicurezza: 18 nuove telecamere contro reati e sversamenti abusivi

A cura della Redazione

Boscoreale punta a rafforzare la sicurezza sul territorio con 18 nuove telecamere di ultima generazione. La giunta comunale guidata dal sindaco Pasquale Di Lauro ha approvato il progetto esecutivo “Boscoreale Sicura”, passaggio necessario per richiedere al Ministero dell’Interno un finanziamento di 100mila euro.

Il piano prevede inoltre uno stanziamento di 5mila euro di fondi comunali, destinati alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza.

Sei nuove postazioni sul territorio

Il progetto consentirà di ampliare la rete di videosorveglianza già presente in città attraverso l'installazione di 18 nuovi dispositivi, distribuiti in sei postazioni strategiche.

Nel dettaglio, otto telecamere saranno abilitate alla lettura delle targhe, uno strumento utile per il controllo dei veicoli in transito e per le attività delle forze dell'ordine. Le altre dieci saranno telecamere di contesto, destinate a garantire un monitoraggio più ampio delle aree interessate.

Il nuovo sistema avrà anche una funzione di contrasto agli sversamenti illeciti di rifiuti, fenomeno che interessa alcune zone del territorio e sul quale l'amministrazione intende intensificare i controlli.

Di Lauro: «Più telecamere significa più sicurezza»

«Più telecamere significa più sicurezza per i nostri cittadini – afferma il sindaco Pasquale Di Lauro –. In questo modo veniamo incontro alle esigenze del territorio. La presenza più capillare delle videocamere servirà anche per combattere il fenomeno dello sversamento di rifiuti in strada».

Con l'approvazione del progetto esecutivo, il Comune può ora puntare all'ottenimento delle risorse ministeriali necessarie per rendere operativa l'estensione della rete di videosorveglianza.