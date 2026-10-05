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Boscoreale, inaugurato il plesso De Falco: ospiterà gli alunni dell'infanzia dell'I.C. 1 Cangemi

Boscoreale, inaugurato il plesso De Falco: ospiterà gli alunni dell'infanzia dell'I.C. 1 Cangemi

Questa mattina il taglio del nastro per l'avvio delle attività della scuola dell'infanzia

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Una giornata dedicata ai più piccoli e all’inizio del loro percorso educativo. Si è svolta questa mattina l’inaugurazione del plesso De Falco della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo 1 Cangemi di Boscoreale, in concomitanza con l’avvio delle attività scolastiche.

La struttura, che ospitava l’asilo nido comunale, da quest’anno accoglierà circa 250 piccoli divisi in 14 classi. Le aule e gli spazi esterni sono stati rimodernati grazie al lavoro dell’ufficio tecnico comunale.

"Una bella giornata di festa con bambini contenti e genitori soddisfatti. Un grosso risultato grazie al lavoro in sinergia tra Comune e scuola, guidata dalla dirigente Carmela Mascolo. La scuola è al centro del programma della nostra amministrazione. Dobbiamo recuperare il plesso di Santa Maria Salone. Abbiamo individuato un bando regionale al quale intendiamo partecipare per intercettare le risorse per il recupero di questo plesso” è quanto afferma il sindaco di Boscoreale Pasquale Di Lauro.

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