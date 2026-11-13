Boscoreale, il sindaco Di Lauro a pranzo con gli alunni: «La qualità dei pasti merita tutta la nostra attenzione»

Una visita all'Istituto Cangemi per verificare il servizio di refezione scolastica e raccogliere le osservazioni di docenti e famiglie

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Un pranzo insieme ai bambini per verificare personalmente la qualità dei pasti serviti nelle scuole della città.

Nella giornata di ieri, il sindaco di Boscoreale Pasquale Di Lauro ha visitato l’Istituto Comprensivo 1° Cangemi, dove ha pranzato con gli alunni e con la dirigente scolastica Carmela Mascolo, consumando il pasto preparato dalla ditta Sirio, che cura il servizio di refezione scolastica.

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La visita alla scuola e il confronto con le famiglie

Un appuntamento che ha visto la partecipazione anche di alcuni insegnanti e genitori accompagnati dal presidente del Consiglio d’Istituto Rino Cirillo.

La visita rientra nell’azione di controllo dell’Amministrazione Comunale sul servizio mensa, con l’obiettivo di verificare la qualità del cibo somministrato agli alunni e mantenere un confronto diretto con la comunità scolastica.

Le dichiarazioni del sindaco Pasquale Di Lauro

“La qualità della mensa scolastica merita tutta la nostra attenzione, perché riguarda il benessere quotidiano dei bambini e la fiducia delle famiglie – ha dichiarato il sindaco Pasquale Di Lauro –. Ho voluto condividere con gli alunni lo stesso pasto che viene servito a scuola e ho potuto apprezzarne la qualità. È stata anche una bella occasione per stare insieme ai più piccoli e vivere con loro un momento importante della giornata scolastica. La visita si inserisce in un impegno che intendiamo portare avanti con continuità – prosegue il sindaco –. Verificare il servizio, ascoltare la scuola e raccogliere eventuali segnalazioni sono responsabilità precise del Comune”.