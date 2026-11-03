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Boscotrecase, fiamme nel cantiere di piazza Sant'Anna: distrutti escavatori e mezzi da lavoro
Un incendio divampato nel cuore della notte ha provocato ingenti danni al cantiere di piazza Sant’Anna, a Boscotrecase, dove da circa un mese sono in corso i lavori di riqualificazione dell’area. Le fiamme hanno avvolto alcuni escavatori e altri mezzi utilizzati per gli interventi, trasformando la zona in uno scenario di fuoco e fumo.
Il bagliore dell’incendio e la colonna di fumo hanno richiamato l’attenzione dei residenti, facendo scattare l’allarme.
L’intervento dei Vigili del Fuoco
Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e impedire che l’incendio si estendesse alle aree circostanti.
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Una volta spento il rogo, sono iniziate le operazioni di messa in sicurezza del cantiere. Considerevoli i danni ai mezzi impiegati nei lavori, la cui entità dovrà essere quantificata con maggiore precisione.
Le indagini: al vaglio anche l’ipotesi dolosa
Resta da chiarire cosa abbia provocato l’incendio. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare le cause che hanno innescato le fiamme.
Non viene esclusa la possibilità che il rogo abbia un’origine dolosa, ma al momento si tratta soltanto di una delle ipotesi al vaglio. Saranno gli accertamenti a stabilire se si sia trattato di un episodio accidentale oppure di un’azione intenzionale.Le notizie di Boscotrecase in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Un’opera attesa dalla città, ora il rischio di ritardi
L’incendio arriva in una fase delicata per la riqualificazione di piazza Sant’Anna, un intervento atteso da tempo dalla comunità di Boscotrecase e avviato soltanto un mese fa.
Oltre ai danni materiali, sarà necessario verificare se l’accaduto comporterà rallentamenti o sospensioni dei lavori, con possibili ripercussioni sui tempi previsti per il completamento dell’opera.
(foto di Vincenzo Marasco)
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