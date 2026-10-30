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Boscotrecase, all'ospedale piantato un albero simbolo di salute e sostenibilità

Redazione Boscotrecase · 3 min di lettura
Boscotrecase, all'ospedale piantato un albero simbolo di salute e sostenibilità

Un giovane albero piantato nel cortile dell'ospedale di Boscotrecase diventa simbolo di salute, legalità e rispetto dell'ambiente. L'iniziativa, promossa dalla FADOI insieme all'Arma dei Carabinieri, ha coinvolto autorità sanitarie e istituzioni locali nell'ambito del progetto “Un albero per la salute”

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Martedì 27 ottobre, nel cortile dell’ospedale Sant’Anna e Madonna della Neve di Boscotrecase, un giovane albero è stato piantato davanti agli operatori sanitari, ai rappresentanti delle istituzioni e ai cittadini.

L’iniziativa, promossa dalla FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri - Raggruppamento Biodiversità, prevede la donazione e la messa a dimora di giovani alberi all’interno delle strutture ospedaliere italiane, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza del rapporto tra ambiente e salute e di diffondere una cultura della sostenibilità anche nei luoghi dedicati alla cura.

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Dopo aver coinvolto cento ospedali nel triennio 2023-2025, quest’anno il progetto raggiungerà altre trenta strutture italiane, tra cui il San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona a Salerno. L’obiettivo è quello di promuovere una maggiore consapevolezza del rapporto tra ambiente e salute e di diffondere una cultura della sostenibilità anche nei luoghi dedicati alla cura.

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One Health, un legame indissolubile tra salute e ambiente

Alla base del progetto c’è anche il principio One Health, ovvero “Una sola salute”, un approccio che mette in relazione il benessere delle persone con quello degli animali e dell’ambiente. Un equilibrio in cui la qualità dell’aria e dell’acqua, la tutela della biodiversità, la sicurezza alimentare e i cambiamenti climatici giocano un ruolo fondamentale per la salute individuale e collettiva.

Secondo questa visione, infatti, prendersi cura della salute non significa soltanto prevenire e curare le malattie, ma anche promuovere comportamenti responsabili e salvaguardare le condizioni ambientali e sociali che incidono sulla qualità della vita.

In quest’ottica, piantare alberi negli spazi ospedalieri assume un valore che va oltre quello simbolico. È un gesto concreto che richiama l’importanza di ambienti più verdi e sostenibili, sottolineando come la tutela della natura e la promozione della salute siano parte di un unico percorso. Dunque, piantare questo albero vuol dire promuovere la consapevolezza del legame tra ambiente e salute e contribuire a un modello di sanità capace di guardare anche al benessere delle generazioni future.

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Boscotrecase, istituzioni e autorità sanitarie unite nel segno della legalità e dell’ambiente

La cerimonia, tenutasi presso il presidio ospedaliero nella giornata di martedì, ha visto la partecipazione di importanti figure del mondo sanitario e istituzionale, tra cui: Il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo, il Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Boscotrecase, dott. Ferdinando Primiano, il Direttore dell’U.O.C. Medicina Interna del Presidio Ospedaliero di Boscotrecase, dott. Pasquale Abete e il tenente colonnello Annalisa De Luca, in rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri - Raggruppamento Biodiversità.

A riecheggiare sono state soprattutto le parole di Giuseppe Russo, che ha sottolineato come «Questo albero sarà il simbolo della legalità, della salute e del rispetto».

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Insieme a lui, il sindaco di Boscotrecase Pietro Carotenuto, che ha ribadito come l’iniziativa rappresenti un simbolo di rinascita per il territorio.

Presenti, inoltre, alla cerimonia anche i sindaci di Boscoreale e di Trecase, Pasquale Di Lauro e Raffaele De Luca.

A benedire l’albero è stato il cappellano dell’ospedale Don Rosario, che ha ricordato l’importanza non solo della memoria ma anche della natura e del rispetto dell’ambiente.

L’albero sarà il primo di altri esemplari che, grazie alla collaborazione del Reparto Forestale dell’Arma dei Carabinieri, verranno piantati nell’area esterna dell’ospedale, contribuendo a riqualificare spazi ancora segnati dal degrado e dall’abbandono di rifiuti.

Il progetto “Un albero per la salute” rappresenta così un impegno condiviso tra istituzioni, operatori sanitari e comunità, nella consapevolezza che tutelare l’ambiente significa anche prendersi cura della salute delle persone.

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