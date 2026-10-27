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Boscoreale, un albero per la salute: iniziativa all'ospedale per promuovere l'ambiente e il benessere

Redazione Boscoreale · 1 min di lettura
Boscoreale, un albero per la salute: iniziativa all'ospedale per promuovere l'ambiente e il benessere

Quarta edizione del progetto promosso dall'ASL Napoli 3 Sud. Piantumato un albero nel presidio ospedaliero Sant'Anna e SS. Madonna della Neve.

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Un albero come simbolo di vita, salute e attenzione all'ambiente. È questo il significato dell'iniziativa “Un albero per la salute”, giunta alla quarta edizione, alla quale aderisce anche l'ASL Napoli 3 Sud con un appuntamento svoltosi oggi, martedì 27 ottobre 2026, alle ore 10, presso l'ospedale di Boscotrecase.

L'iniziativa prevedeva la messa a dimora di un albero all'interno del presidio ospedaliero Sant'Anna e SS. Madonna della Neve, con l'obiettivo di promuovere il legame tra salute, ambiente e qualità della vita.

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Un albero per sottolineare il legame tra salute e ambiente

Il progetto intende sensibilizzare sull'importanza della tutela ambientale e sul ruolo che gli spazi verdi possono svolgere nel miglioramento del benessere delle persone.

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La piantumazione rappresenta un gesto simbolico, ma anche un'occasione per richiamare l'attenzione sulla necessità di promuovere comportamenti sostenibili e una maggiore consapevolezza del rapporto tra ambiente e salute pubblica.

L'adesione dell'ASL Napoli 3 Sud si inserisce in questo percorso di sensibilizzazione, coinvolgendo il personale sanitario e i rappresentanti delle istituzioni.

Gli interventi dei rappresentanti dell'ASL Napoli 3 Sud e dei Carabinieri

All'evento sono intervenuti Giuseppe Russo, direttore generale dell'ASL Napoli 3 Sud, e di Ferdinando Primiano, direttore sanitario dell'azienda sanitaria e dell'ospedale di Boscotrecase.

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E’ intervenuto inoltre Pasquale Abete, direttore dell'Unità operativa complessa di Medicina interna dell'ospedale.

Presente anche il tenente colonnello Annalisa De Luca, dell'Arma dei Carabinieri – Raggruppamento Biodiversità, a testimonianza dell'attenzione dedicata alla salvaguardia del patrimonio naturale.

L'appuntamento ha rappresentato un'occasione per ribadire che la prevenzione e la tutela della salute passano anche attraverso la protezione dell'ambiente, promuovendo una cultura del benessere che coinvolga istituzioni, operatori sanitari e cittadini.

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