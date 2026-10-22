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Boscoreale, Ambiente Reale: camion bloccati per la protesta degli autotrasportatori
Stop a prenotazioni e conferimenti presso l'isola ecologica
Ambiente Reale S.r.l. comunica alla cittadinanza che, a causa della protesta degli autotrasportatori attualmente in corso presso l'impianto di conferimento di Tufino, il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è temporaneamente sospeso.
La situazione di criticità, determinata dal blocco dei mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti, non consente al momento di garantire il regolare svolgimento delle operazioni di conferimento e smaltimento e potrebbe protrarsi anche nei prossimi giorni.
Alla luce di tali circostanze, indipendenti dalla volontà e dall'operato della società, Ambiente Reale ha disposto le seguenti misure temporanee:
- Raccolta dei rifiuti ingombranti: il servizio è attualmente sospeso. Le prenotazioni già acquisite saranno mantenute e gestite progressivamente, secondo l'ordine di acquisizione e compatibilmente con il ripristino delle condizioni operative. Fino a nuova comunicazione non saranno accettate nuove prenotazioni.
- Isola ecologica: si invita espressamente la cittadinanza a non recarsi presso il centro di raccolta fino a nuova comunicazione, non essendo attualmente possibile garantire il regolare conferimento dei rifiuti;
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- Raccolta porta a porta: il servizio proseguirà regolarmente secondo il calendario previsto, fatte salve eventuali criticità connesse alla disponibilità di carburante per i mezzi o ad altre circostanze operative che potrebbero comprometterne il normale svolgimento.
Si raccomanda ai cittadini di non esporre o abbandonare rifiuti ingombranti sul suolo pubblico, in attesa del ripristino del servizio, e di attenersi scrupolosamente alle indicazioni che saranno diffuse attraverso i canali ufficiali
Ambiente Reale S.r.l. è impegnata nel monitoraggio costante dell'evoluzione della situazione, con l'obiettivo di contenere quanto più possibile i disagi per la popolazione e ripristinare la piena operatività dei servizi nel più breve tempo consentito dalle condizioni dell'impianto.Le notizie di Boscoreale in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
La società provvederà a comunicare tempestivamente ogni aggiornamento, comprese le modalità e le tempistiche di ripresa della raccolta degli ingombranti e della gestione delle prenotazioni.
Ambiente Reale S.r.l. ringrazia la cittadinanza per la comprensione e la collaborazione, ribadendo il proprio impegno a garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di igiene urbana, compatibilmente con le criticità attualmente in corso.
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