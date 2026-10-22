Boscoreale, Ambiente Reale: camion bloccati per la protesta degli autotrasportatori

Stop a prenotazioni e conferimenti presso l'isola ecologica

Ambiente Reale S.r.l. comunica alla cittadinanza che, a causa della protesta degli autotrasportatori attualmente in corso presso l'impianto di conferimento di Tufino, il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è temporaneamente sospeso.

La situazione di criticità, determinata dal blocco dei mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti, non consente al momento di garantire il regolare svolgimento delle operazioni di conferimento e smaltimento e potrebbe protrarsi anche nei prossimi giorni.

Alla luce di tali circostanze, indipendenti dalla volontà e dall'operato della società, Ambiente Reale ha disposto le seguenti misure temporanee:

- Raccolta dei rifiuti ingombranti: il servizio è attualmente sospeso. Le prenotazioni già acquisite saranno mantenute e gestite progressivamente, secondo l'ordine di acquisizione e compatibilmente con il ripristino delle condizioni operative. Fino a nuova comunicazione non saranno accettate nuove prenotazioni.

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- Isola ecologica: si invita espressamente la cittadinanza a non recarsi presso il centro di raccolta fino a nuova comunicazione, non essendo attualmente possibile garantire il regolare conferimento dei rifiuti;

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- Raccolta porta a porta: il servizio proseguirà regolarmente secondo il calendario previsto, fatte salve eventuali criticità connesse alla disponibilità di carburante per i mezzi o ad altre circostanze operative che potrebbero comprometterne il normale svolgimento.

Si raccomanda ai cittadini di non esporre o abbandonare rifiuti ingombranti sul suolo pubblico, in attesa del ripristino del servizio, e di attenersi scrupolosamente alle indicazioni che saranno diffuse attraverso i canali ufficiali

Ambiente Reale S.r.l. è impegnata nel monitoraggio costante dell'evoluzione della situazione, con l'obiettivo di contenere quanto più possibile i disagi per la popolazione e ripristinare la piena operatività dei servizi nel più breve tempo consentito dalle condizioni dell'impianto.

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La società provvederà a comunicare tempestivamente ogni aggiornamento, comprese le modalità e le tempistiche di ripresa della raccolta degli ingombranti e della gestione delle prenotazioni.

Ambiente Reale S.r.l. ringrazia la cittadinanza per la comprensione e la collaborazione, ribadendo il proprio impegno a garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di igiene urbana, compatibilmente con le criticità attualmente in corso.

