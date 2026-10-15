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Boscoreale, al Teatro Minerva una stagione da grandi protagonisti: otto spettacoli tra comicità, musica e prosa

Boscoreale, al Teatro Minerva una stagione da grandi protagonisti: otto spettacoli tra comicità, musica e prosa

Da novembre 2026 ad aprile 2027 sul palco Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Paola Minaccioni, i Ditelo Voi e tanti altri artisti. Si parte il 14 novembre con Luca Lombardo.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Il Teatro Minerva di Boscoreale presenta la stagione teatrale 2026/2027, un cartellone ricco di appuntamenti che vedrà alternarsi sul palcoscenico artisti di primo piano del panorama nazionale, tra commedia, comicità, musica e teatro di prosa.

La rassegna, inserita nel circuito del Teatro Pubblico Campano, propone otto spettacoli da novembre 2026 ad aprile 2027, con un programma pensato per coinvolgere un pubblico ampio e diversificato.

Si parte a novembre con Luca Lombardo, a dicembre arriva Lina Sastri

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Ad inaugurare la stagione sarà, sabato 14 novembre, Luca Lombardo con Todo cambia, spettacolo nato da una sua idea, scritto insieme ad Augusto Fornari, che ne cura anche la regia.

Giovedì 17 dicembre sarà la volta di Lina Sastri, protagonista di Natale napoletano, spettacolo scritto e diretto dalla stessa artista, che porterà sul palco le atmosfere e le tradizioni della cultura partenopea.

Da Maurizio Casagrande ai Ditelo Voi: gli appuntamenti del 2027

Il nuovo anno si aprirà domenica 10 gennaio con Maurizio Casagrande, in scena con Non dipende da me, uno spettacolo che porta la sua firma.

Martedì 19 gennaio spazio alla prosa con Le volpi, di Lucia Franchi e Luca Ricci, interpretato da Antonella Attili, Giorgio Colangeli e Federica Ombrato.

La comicità tornerà protagonista venerdì 26 febbraio con i Ditelo Voi, impegnati in Dirotta sul nulla, spettacolo scritto e diretto dal trio insieme a Francesco Prisco.

Sabato 6 marzo sarà invece la volta di Mariano Bruno con Vendesi appartamento vista Mario, commedia che vedrà in scena anche Cristiano Di Maio e Francesco Albanese.

Gran finale con i Gemelli di Guidonia e Paola Minaccioni

Venerdì 19 marzo arriveranno al Minerva i Gemelli di Guidonia con Gemetflix, spettacolo che unisce musica e intrattenimento, con la regia di Massimiliano Papaleo.

A chiudere la stagione, sabato 3 aprile, sarà Paola Minaccioni con La vita è bella? No, è un tipo, un ragionamento semiserio sulla felicità ai nostri tempi, scritto dall'attrice con Andrea Lolli e la collaborazione di Lorenzo De Marinis.

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