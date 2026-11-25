Il libro propone una riflessione sull’umano come spazio aperto da custodire e rigenerare, tra cura dei luoghi e responsabilità condivisa.

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C’è un’immagine potente, quasi sospesa tra sogno e materia, che apre la locandina di «Cantiere Magnifica Humanitas»: un profilo umano disegnato da pennellate blu e forme che sembrano architetture, idee, frammenti di città e di coscienza. Non è soltanto una scelta grafica, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti.

Il volume di Doriano Vincenzo De Luca, pubblicato da Edizioni Paoline con il sottotitolo Una lettura pastorale dell’Enciclica, ci invita a guardare l’umano non come un dato compiuto o definitivo, bensì come un «cantiere» vivo e aperto: uno spazio da custodire, abitare e rigenerare ogni giorno.

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La presentazione del volume a Trecase

L’occasione per approfondire questo percorso è fissata per oggi, mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 19:00, negli spazi della Biblioteca Oratorio “Sac. Giuseppe Tortora”, in via Regina Margherita, 68, a Trecase. Un luogo che già nella sua identità racconta un’alleanza feconda tra cultura, formazione e vita di comunità, offrendo un approdo naturale all’ascolto e al confronto lungo il versante vesuviano.

Una rete di voci tra cultura, fede e istituzioni

Uno degli elementi che rendono particolarmente significativa questa presentazione è l’intreccio delle realtà coinvolte, capace di mettere in relazione sensibilità diverse attorno a una domanda comune.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Trecase, dell’Accademia Studi Giuseppe Toniolo APS e dell’UCSI Campania (Unione Cattolica della Stampa Italiana), a conferma di un dialogo aperto tra amministrazione locale, riflessione sociale e mondo della comunicazione.

Ad aprire la serata sarà Francesco Manca, presidente dell’Associazione Culturale “Prometeo”. Seguiranno i saluti istituzionali di don Antonio Ascione, rettore-parroco del Santuario Diocesano “Santa Maria delle Grazie e San Gennaro” di Trecase, Raffaele De Luca, sindaco di Trecase e presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, e Vincenzo Cirillo, consigliere della Città Metropolitana di Napoli con deleghe alla Promozione del Territorio e all’Agricoltura.

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A dialogare con l’autore sarà Felicio Izzo, vicepresidente dell’Associazione Culturale “Prometeo”, in un confronto che promette di legare le suggestioni del testo alle esperienze concrete del territorio.

Perché parlarne oggi

In un tempo in cui il dibattito pubblico rischia spesso la frammentazione, la semplificazione e la fretta, una lettura pastorale di un’enciclica declinata attraverso la metafora del «cantiere» offre una prospettiva densa e al tempo stesso concreta.

Interrogarsi su cosa renda davvero «magnifica» l’umanità significa rimettere al centro la dignità della persona, la tenuta del legame sociale, la cura dei luoghi e il senso di una responsabilità condivisa.

In un territorio come quello vesuviano, segnato da radici profonde, bellezza paesaggistica, vitalità associativa e sfide quotidiane, l’incontro di Trecase si annuncia come un momento prezioso per rallentare lo sguardo e rimettere in circolo parole che fanno pensare, interrogano e uniscono.