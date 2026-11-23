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Trecase, Doriano Vincenzo De Luca presenta “Cantiere Magnifica Humanitas”
Un incontro tra cultura e spiritualità con rappresentanti delle istituzioni e del mondo religioso. Dialogo con l'autore.
Un appuntamento dedicato alla cultura, alla spiritualità e alla riflessione sui valori umani e cristiani. Mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 19, presso la Biblioteca dell'Oratorio “Sac. Giuseppe Tortora”, in via Regina Margherita 68 a Trecase, si terrà la presentazione del libro “Cantiere Magnifica Humanitas”, scritto da Doriano Vincenzo De Luca e pubblicato dalle Edizioni Paoline.
Il volume, sottotitolato “Una lettura pastorale dell'Enciclica”, sarà al centro di un incontro che vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo religioso e dell'associazionismo culturale.
Il libro e il confronto sui valori dell'umanità
L'iniziativa offrirà l'occasione per approfondire i temi affrontati dall'autore nel volume, attraverso una riflessione sulla dimensione pastorale dell'enciclica e sul significato dei valori umani nella società contemporanea.
La presentazione si propone come un momento di dialogo e confronto, nel quale la cultura e la spiritualità diventano strumenti per interrogarsi sul ruolo della persona e della comunità.
Il programma della serata e gli interventi istituzionali
Ad aprire l'incontro sarà Francesco Manca, presidente dell'Associazione Culturale “Prometeo”, che introdurrà la presentazione.
Seguiranno i saluti istituzionali di don Antonio Ascione, rettore-parroco del Santuario Diocesano “Santa Maria delle Grazie e San Gennaro” di Trecase.Le notizie di Trecase in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Interverrà anche Raffaele De Luca, sindaco di Trecase e presidente dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio.
Tra gli ospiti figura inoltre Vincenzo Cirillo, consigliere della Città Metropolitana di Napoli con deleghe alla Promozione del Territorio e all'Agricoltura.
Il dialogo con l'autore
Uno dei momenti centrali della serata sarà il dialogo con Doriano Vincenzo De Luca, affidato a Felicio Izzo, vicepresidente dell'Associazione Culturale “Prometeo”.
L'incontro consentirà di approfondire il percorso di riflessione proposto nel libro e di confrontarsi direttamente con l'autore sui temi della pubblicazione.
Un appuntamento culturale a Trecase
La presentazione si svolge con il patrocinio del Comune di Trecase, dell'Accademia Studi Giuseppe Toniolo APS e dell'UCSI Campania, con il coinvolgimento dell'Associazione Culturale “Prometeo” e del Coordinamento delle Associazioni Trecase.
L'appuntamento è fissato per mercoledì 25 novembre, alle ore 19, presso la Biblioteca dell'Oratorio “Sac. Giuseppe Tortora”, in via Regina Margherita 68, a Trecase.
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