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Boscotrecase, guasto improvviso: mancanza d'acqua in alcune zone della città

Redazione Boscotrecase · 2 min di lettura
Boscotrecase, guasto improvviso: mancanza d'acqua in alcune zone della città

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà a partire dalle 13:30 di oggi

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La società GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune di Boscotrecase:

VIA CIFELLI
E tutte le relative traverse della zona

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 13:30 di martedì 10 novembre 2026.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.

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