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Boscoreale, torna a piazza Vargas l'appuntamento con il "Mercato della Terra"
Una mattinata tra sapori autentici, agricoltori locali e cultura, alla scoperta delle eccellenze del territorio vesuviano
Si svolgerà domenica 8 novembre, dalle ore 9 alle ore 13, in piazza Vargas a Boscoreale l'ormai tradizionale appuntamento con il Mercato della Terra - Paniere Vesuviano. L'iniziativa, promossa dalla condotta Vesuviana slow-food e dal Comune di Boscoreale, si ripete nella cittadina vesuviana ogni seconda domenica del mese.
Saranno presenti gli agricoltori vesuviani con i prodotti freschi di stagione: dagli agrumi ai broccoli, dai cachi ai finocchi. Non mancheranno, inoltre, i prodotti conservati con le tecniche tradizionali dell'area vesuviana. Il Mercato della Terra è, dunque, l'occasione per favorire un incontro tra gli agricoltori vesuviani e i cittadini all'insegna del cibo genuino e naturale.
Difatti, la crisi energetica mondiale, i conflitti incontrollati, l'emergenza che si è determinata nel nostro Paese per la protesta degli autotrasportatori ha fatto riscoprire l'urgenza di politiche per rafforzare l'agricoltura di prossimità e per impedire l'impoverimento dei terreni. Per questo, slow-food ha proposto una legge d'iniziativa popolare sul reddito di cittadinanza e sostiene la necessità di sostenere esperienze positive realizzate in altre regioni come le Associazioni fondiarie.
L'area di piazza Vargas è dotata di ampi parcheggi ed è, inoltre facilmente raggiungibile, in quanto sede della fermata della circumvesuviana Linea Napoli- Poggiomarino-via Torre Annunziata.
Nella giornata di domenica, infine, sempre a Boscoreale, sarà possibile visitare l'Antiquarium nazionale "Uomo e Ambiente nel territorio vesuviano " con l'annessa villa rustica di epoca romana e il nuovo Museo del Parco Nazionale del Vesuvio.
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