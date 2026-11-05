Boscoreale, torna a piazza Vargas l'appuntamento con il "Mercato della Terra"

Pubblicità

Si svolgerà domenica 8 novembre, dalle ore 9 alle ore 13, in piazza Vargas a Boscoreale l'ormai tradizionale appuntamento con il Mercato della Terra - Paniere Vesuviano. L'iniziativa, promossa dalla condotta Vesuviana slow-food e dal Comune di Boscoreale, si ripete nella cittadina vesuviana ogni seconda domenica del mese.

Saranno presenti gli agricoltori vesuviani con i prodotti freschi di stagione: dagli agrumi ai broccoli, dai cachi ai finocchi. Non mancheranno, inoltre, i prodotti conservati con le tecniche tradizionali dell'area vesuviana. Il Mercato della Terra è, dunque, l'occasione per favorire un incontro tra gli agricoltori vesuviani e i cittadini all'insegna del cibo genuino e naturale.

Pubblicità

Pubblicità

Difatti, la crisi energetica mondiale, i conflitti incontrollati, l'emergenza che si è determinata nel nostro Paese per la protesta degli autotrasportatori ha fatto riscoprire l'urgenza di politiche per rafforzare l'agricoltura di prossimità e per impedire l'impoverimento dei terreni. Per questo, slow-food ha proposto una legge d'iniziativa popolare sul reddito di cittadinanza e sostiene la necessità di sostenere esperienze positive realizzate in altre regioni come le Associazioni fondiarie.

L'area di piazza Vargas è dotata di ampi parcheggi ed è, inoltre facilmente raggiungibile, in quanto sede della fermata della circumvesuviana Linea Napoli- Poggiomarino-via Torre Annunziata.

Nella giornata di domenica, infine, sempre a Boscoreale, sarà possibile visitare l'Antiquarium nazionale "Uomo e Ambiente nel territorio vesuviano " con l'annessa villa rustica di epoca romana e il nuovo Museo del Parco Nazionale del Vesuvio.