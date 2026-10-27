Boscoreale, arriva “Il Bosco delle Zucche”: due giornate di festa per grandi e piccoli

Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre laboratori, spettacoli, giochi e area food. Ingresso gratuito

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Il parco pubblico di Boscoreale in via Papa Giovanni XXIII si prepara ad accogliere “Il Bosco delle Zucche”, una manifestazione dedicata ai colori e alle atmosfere dell’autunno, in programma sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre 2026.

Due giornate pensate per offrire alle famiglie e ai visitatori occasioni di divertimento e condivisione, con attività rivolte ai bambini e momenti di intrattenimento per tutte le età. L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

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Il programma prevede laboratori didattici, animazione, spettacoli, giochi antichi, giostre, una fattoria didattica, un angolo letture e aree fotografiche. Sarà presente, inoltre, anche un’area food, aperta fino alle 23.30 e, nella giornata di domenica, disponibile anche a pranzo.

“Il Bosco delle Zucche” si svolgerà sabato 31 ottobre, dalle 17.30 alle 20.30 e domenica 1° novembre, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 17.30 alle 20.30.

“Sarà un’occasione per vivere il nostro parco pubblico come luogo di incontro, gioco e socialità, offrendo alle famiglie e ai più piccoli due giornate ricche di attività - dichiara il sindaco di Boscoreale, Pasquale Di Lauro -. Vogliamo continuare a promuovere momenti capaci di coinvolgere la comunità e rendere i nostri spazi pubblici sempre più vissuti. Invito i cittadini e quanti vorranno raggiungerci a partecipare e a condividere con noi questa festa d’autunno".