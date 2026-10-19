Boscoreale, stretta sui rifiuti: controlli della Polizia Municipale e multe per chi non rispetta le regole

Ambiente Reale e Comune intensificano la vigilanza sulla raccolta differenziata. Vietati i sacchi neri, verifiche su orari di conferimento e abbandono di rifiuti.

Giro di vite sul conferimento irregolare dei rifiuti a Boscoreale. L'azienda Ambiente Reale, in accordo con il Comune, annuncia un'intensificazione delle attività di controllo sull'intero territorio cittadino per garantire il rispetto delle regole della raccolta differenziata e contrastare l'abbandono indiscriminato dei rifiuti.

Nell'ambito delle iniziative finalizzate alla tutela ambientale e al decoro urbano, è stato avviato un servizio di vigilanza della Polizia Municipale, con verifiche estese a tutte le zone della città.

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Raccolta differenziata, controlli su giorni, orari e contenitori

L'attività di vigilanza riguarderà in particolare il rispetto dei giorni e degli orari stabiliti per il conferimento dei rifiuti, il corretto utilizzo dei sacchetti e dei contenitori e l'osservanza delle disposizioni comunali in materia di raccolta differenziata.

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L'obiettivo è individuare e sanzionare i comportamenti irregolari che compromettono l'efficienza del servizio e il decoro degli spazi pubblici.

Vietato utilizzare i sacchi neri: previste sanzioni

Particolare attenzione viene richiamata sul divieto di utilizzare sacchi neri per il conferimento dei rifiuti.

L'impiego di sacchetti non conformi alle disposizioni comunali, così come l'esposizione dei rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari consentiti, costituisce una violazione delle regole e potrà comportare l'applicazione delle sanzioni previste.

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Ambiente Reale invita pertanto i cittadini a rispettare scrupolosamente il calendario della raccolta e a utilizzare esclusivamente le modalità di conferimento autorizzate.

Microdiscariche abusive e rifiuti ingombranti nel mirino

I controlli saranno rivolti anche al contrasto delle microdiscariche abusive e dell'abbandono indiscriminato di rifiuti, compresi quelli ingombranti.

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La Polizia Municipale effettuerà verifiche nelle aree interessate da accumuli illeciti di materiali e depositi incontrollati, con particolare attenzione alle situazioni che compromettono l'igiene pubblica, la sicurezza e il decoro urbano.

Tutti i comportamenti irregolari accertati saranno perseguiti secondo quanto previsto dal Regolamento comunale e dalle normative vigenti, con sanzioni amministrative e, nei casi previsti dalla legge, conseguenze di natura penale.

Ambiente Reale: «Il rispetto delle regole è un dovere verso la comunità»

L'iniziativa punta non soltanto a contrastare le violazioni, ma anche a tutelare la maggioranza dei cittadini che contribuisce quotidianamente alla pulizia della città attraverso una corretta raccolta differenziata.

Ambiente Reale rinnova l'invito alla cittadinanza a rispettare il calendario di raccolta, utilizzare i contenitori consentiti e non abbandonare rifiuti di alcun genere sul territorio comunale.

La collaborazione dei residenti viene considerata fondamentale per garantire l'efficienza del servizio e preservare la qualità degli spazi pubblici.

«Il rispetto delle regole non è una scelta facoltativa, ma un dovere nei confronti dell'intera comunità», è il messaggio conclusivo del comunicato.

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