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Boscoreale, ruba monopattino e bici elettrica: incastrato dalle telecamere
Un 27enne extracomunitario, senza permesso di soggiorno, è gravemente indiziato di due furti in abitazione aggravati commessi nella periferia di Boscoreale. Nei suoi confronti è stata eseguita una misura cautelare disposta dal Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica.
I furti nelle abitazioni con cortile
Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due episodi avrebbero interessato abitazioni dotate di cortile appartenenti a vittime diverse. In un caso sarebbe stato rubato un monopattino elettrico, nell’altro una bicicletta elettrica.
Le immagini delle telecamere e i riconoscimenti
Le indagini, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, hanno consentito di ricostruire i due furti attraverso l’acquisizione dei filmati di sistemi privati di videosorveglianza. L’analisi delle immagini e le dichiarazioni delle persone offese, accompagnate dai riconoscimenti effettuati dalle vittime, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato.
Il provvedimento notificato in carcere
L’ordinanza cautelare è stata notificata al 27enne mentre era già detenuto per un’altra causa nella casa circondariale di Napoli Poggioreale «G. Salvia». Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari.
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