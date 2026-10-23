Boscoreale, ruba monopattino e bici elettrica: incastrato dalle telecamere

Due episodi finiti al centro di un’inchiesta giudiziaria. Gli accertamenti degli investigatori hanno portato all’identificazione di un sospettato

Un 27enne extracomunitario, senza permesso di soggiorno, è gravemente indiziato di due furti in abitazione aggravati commessi nella periferia di Boscoreale. Nei suoi confronti è stata eseguita una misura cautelare disposta dal Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica.

I furti nelle abitazioni con cortile

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due episodi avrebbero interessato abitazioni dotate di cortile appartenenti a vittime diverse. In un caso sarebbe stato rubato un monopattino elettrico, nell’altro una bicicletta elettrica.

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Le immagini delle telecamere e i riconoscimenti

Le indagini, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, hanno consentito di ricostruire i due furti attraverso l’acquisizione dei filmati di sistemi privati di videosorveglianza. L’analisi delle immagini e le dichiarazioni delle persone offese, accompagnate dai riconoscimenti effettuati dalle vittime, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato.

Il provvedimento notificato in carcere

L’ordinanza cautelare è stata notificata al 27enne mentre era già detenuto per un’altra causa nella casa circondariale di Napoli Poggioreale «G. Salvia». Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari.