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L’associazione Polvere di Stelle APS – Arte e Cultura inaugura la sua prima sede operativa in via Le Corbusier 10, a Boscoreale. L’evento segna un passaggio importante: nel giorno del suo primo anniversario, infatti, il 25 novembre, l’associazione potrà finalmente offrire alla comunità un luogo stabile di incontro, espressione e partecipazione.

Un anniversario tra memoria e sensibilizzazione contro la violenza sulle donne

La giornata assume un duplice significato: celebrare il primo anniversario dell'associazione e l’apertura della sua prima sede e ricordare tutte le vittime di femminicidio. La data del 25 novembre, infatti, coincide con la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e richiama simbolicamente l'impegno dell'associazione per la dignità, il rispetto e la tutela della persona.

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Al centro della serata, inoltre, ci sarà “Dallo schermo alla realtà”, un percorso di approfondimento che intende affrontare un tema di grande attualità: capire come si cade nella rete dell'inganno digitale e come, attraverso dinamiche di manipolazione e controllo, si può arrivare alla violenza. Un'occasione, dunque, di informazione e sensibilizzazione sui rischi del mondo digitale e sugli strumenti di tutela legale, rivolta a cittadini e famiglie.

Le attività della sede, la presidente D’Ambrosio: “Non inauguriamo semplicemente quattro mura”

In questi dodici mesi Polvere di Stelle ha promosso attività culturali, sociali e solidali, creando occasioni di incontro tra generazioni e riservando particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità. La nuova sede darà continuità a questo impegno attraverso laboratori artistici, attività rivolte a bambini e famiglie, iniziative inclusive e uno sportello legale gratuito.

“Un anno fa abbiamo dato vita a un progetto nel quale credevamo profondamente. Oggi gli diamo una casa. Non inauguriamo semplicemente quattro mura, ma uno spazio che desideriamo rendere vivo attraverso le persone, le idee e le opportunità che sapremo costruire insieme”, afferma la presidente dell’associazione Maria Rosaria Giordano.

“È un nuovo inizio, con lo stesso spirito che ci ha accompagnato fin dal primo giorno: credere che l'umanità sia l'arte più grande”, conclude.