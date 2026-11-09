Boscoreale, «Il cercatore di tornadi» di Claudio Persico al Centro Impastato-Siani

Un pomeriggio dedicato alla cultura e al confronto, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e del mondo sociale.

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Venerdì 13 novembre, alle ore 17.30, il Centro Giornalistico e Culturale “Impastato-Siani” di Boscoreale ospiterà la presentazione del libro “Il cercatore di tornadi”, scritto da Claudio Persico e pubblicato da Graus Edizioni.

L'appuntamento si terrà presso la sede del Centro, in via Papa Giovanni XXIII n. 88, ed è promosso nell'ambito delle iniziative culturali dell'associazione Eiraionos APS.

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I saluti istituzionali e gli interventi

Ad aprire l'incontro saranno i saluti di Raffaele Perrotta, giornalista e direttore del Centro, e di Pasquale Di Lauro, sindaco di Boscoreale.

Seguiranno gli interventi di Francesca Amirante, consigliera regionale della Campania e vicepresidente della Commissione Politiche Sociali; don Antonio Carbone, dell'Ispettorato delle Case Salesiane del Mezzogiorno; Titti Basile, docente di Filosofia; Elisa Lorè, psicologa, consulente UEPE Napoli e presidente dell'associazione Viva APS; e Valeria Rinaldini, direttrice dell'UOC SerD di Torre Annunziata.

Il confronto e le testimonianze

A coordinare l'incontro sarà Tullio De Nicola, di Graus Edizioni Napoli. La presentazione sarà arricchita dalla testimonianza di Federica Roberto, dell'Accademia di Belle Arti di Brera di Milano.

L'appuntamento rappresenterà un'occasione di confronto tra il mondo della cultura, le istituzioni e gli operatori del settore sociale, prendendo spunto dal libro di Claudio Persico.