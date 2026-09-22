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Boscoreale, rottura della condotta DN 800: torna l'emergenza idrica

Boscoreale, rottura della condotta DN 800: torna l'emergenza idrica

Le strade interessate al disservizio. In serata il ripristino dell'erogazione

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

La GORI comunica che a causa di una improvvisa rottura della condotta DN 800, è stata costretta ad interrompere la fornitura della risorsa idrica, per consentire l’intervento di riparazione.

Sulla base delle valutazioni tecniche attualmente disponibili, il ripristino graduale dell’erogazione idrica è stimato a decorrere dalla serata di oggi, martedì 22 settembre 2026.

L’intervento di riparazione comporta abbassamenti della pressione idrica e conseguenti mancanze d’acqua, nelle seguenti strade e località del Comune di: BOSCOREALE

VIA AMEDEO
VIA ANDREULLI
VIA BOTTEGHELLE
VIA CANGIANO
VIA COLOMBO
VIA DELL’ORTO BOTANICA
VIA FUTO
VIA MARRA
VIA MASSERIA PELLEGRINI
VIA MONTESSORI
VIA PASSANTI FLOCCO
VIA SETTETERMINI
VIA TRIVIO MARCHESA
VIA VISCONTI
VIALE LE CORBUSIER
VIALE VIALLE REGINA
VIA VICINALE BRANCACCIO
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

PREDISPOSTO SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO
Per tutta la durata della sospensione

AUTOBOTTE
VIA MONTESSORI nei pressi della scuola elementare

Le squadre tecniche stanno intervenendo con manovre e misure compatibili, al fine di limitare quanto più possibile i disagi alle utenze e accelerare il ritorno alle ordinarie condizioni di esercizio.

Tutte le informazioni aggiornate e dettagliate per ciascun Comune interessato sono disponibili nella pagina AVVISI ALL’UTENZA del sito goriacqua.com o contattando il numero verde gratuito 800 218 270, attivo h24.

Si segnala che alla regolare ripresa del servizio idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

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