Boscoreale, rottura della condotta DN 800: torna l'emergenza idrica

A cura della Redazione

La GORI comunica che a causa di una improvvisa rottura della condotta DN 800, è stata costretta ad interrompere la fornitura della risorsa idrica, per consentire l’intervento di riparazione.

Sulla base delle valutazioni tecniche attualmente disponibili, il ripristino graduale dell’erogazione idrica è stimato a decorrere dalla serata di oggi, martedì 22 settembre 2026.

L’intervento di riparazione comporta abbassamenti della pressione idrica e conseguenti mancanze d’acqua, nelle seguenti strade e località del Comune di: BOSCOREALE



VIA AMEDEO

VIA ANDREULLI

VIA BOTTEGHELLE

VIA CANGIANO

VIA COLOMBO

VIA DELL’ORTO BOTANICA

VIA FUTO

VIA MARRA

VIA MASSERIA PELLEGRINI

VIA MONTESSORI

VIA PASSANTI FLOCCO

VIA SETTETERMINI

VIA TRIVIO MARCHESA

VIA VISCONTI

VIALE LE CORBUSIER

VIALE VIALLE REGINA

VIA VICINALE BRANCACCIO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

PREDISPOSTO SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO

Per tutta la durata della sospensione

AUTOBOTTE

VIA MONTESSORI nei pressi della scuola elementare



Le squadre tecniche stanno intervenendo con manovre e misure compatibili, al fine di limitare quanto più possibile i disagi alle utenze e accelerare il ritorno alle ordinarie condizioni di esercizio.

Tutte le informazioni aggiornate e dettagliate per ciascun Comune interessato sono disponibili nella pagina AVVISI ALL’UTENZA del sito goriacqua.com o contattando il numero verde gratuito 800 218 270, attivo h24.

Si segnala che alla regolare ripresa del servizio idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.