Boscoreale, torna la Festa del Vino: due giorni tra sapori vesuviani, musica e tradizioni nel centro storico

A cura della Redazione

La Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani torna a Boscoreale e lo fa con una formula rinnovata. La 26esima edizione della manifestazione è in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026, quando il centro storico si trasformerà in un grande percorso dedicato all’enogastronomia, alla cultura e alle tradizioni del territorio.

Quest’anno, però, la Festa non sarà concentrata esclusivamente nel weekend: gli appuntamenti prenderanno il via già nei giorni precedenti, coinvolgendo diversi luoghi della cittadina vesuviana e consolidando collaborazioni avviate nelle passate edizioni.

Si comincia l’11 ottobre con la Maratonina

Il primo appuntamento è fissato per domenica 11 ottobre con la settima edizione della Maratonina della Città di Boscoreale, che attraverserà le strade cittadine. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Anche quest’anno è prevista una speciale premiazione promossa dall’Associazione Culturale Il Nuovo Vesuvio, organizzatrice da oltre 25 anni della Festa dedicata al vino, prodotto che nel territorio boschese vanta una tradizione millenaria.

Venerdì 16 ottobre spazio alle scuole di ballo

La vigilia del weekend enogastronomico sarà invece dedicata alla danza. Venerdì 16 ottobre, in Piazza Pace, tornerà la serata con le scuole di ballo del territorio, protagoniste con le loro esibizioni.

Un altro tassello della nuova formula della manifestazione, che punta a coinvolgere la città per più giorni e ad ampliare l’offerta di iniziative rivolte al pubblico.

Il centro storico diventa un grande percorso del gusto

Il cuore della Festa sarà però il 17 e 18 ottobre. Per l’occasione il centro storico sarà liberato dal traffico e strade e piazze ospiteranno un percorso enogastronomico e sensoriale dedicato alle eccellenze del Vesuvio.

Protagonisti saranno i piatti della tradizione vesuviana e i vini del territorio, accompagnati da masterclass, showcooking, mostre d’arte, visite guidate, artigianato locale e giochi antichi.

Una formula che negli anni ha richiamato un pubblico sempre più numeroso, trasformando la Festa in una vetrina per produzioni, cultura e identità vesuviana.

Tammorra e tradizione popolare

Ad arricchire le giornate di sabato e domenica ci sarà anche la tammorra, grazie alla collaborazione con una delle realtà rappresentative della tradizione popolare campana.

Musica e sonorità della terra vesuviana contribuiranno così a rafforzare il carattere identitario di una manifestazione che non vuole essere soltanto una festa del gusto, ma anche un'occasione per riscoprire storia, cultura e tradizioni locali.

La 26esima edizione è organizzata dall’Associazione Culturale “Il Nuovo Vesuvio”, presieduta da Angelo Cesarano, che da oltre cinque lustri porta avanti l'iniziativa facendone uno degli appuntamenti dedicati alla valorizzazione delle eccellenze di Boscoreale e del territorio vesuviano.

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